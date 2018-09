Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare in care un purtator de cuvant al sefului Guvernului italian Giuseppe Conte ameninta ca va ”elimina o maree” de functionari din finante daca impiedica realizarea angajamentelor electorale pune Guvernul populist si de extrema dreapta intr-o situatie stanjenitoare, cu cateva zile inainte…

- Ieri, 4 septembrie 2018, in jurul orei 19.30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe raza localitatii Miraslau, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Miraslau, in timp ce conducea un tractor fara a avea permis de conducere. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Opt dosare penale, dintre care doua in rem, iar restul vizand opt persoane care sunt acuzate de ultraj, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice, au fost deschise in urma violentelor de la mitingul de vineri seara din Piata Victoriei. De asemenea, au fost aplicate 23 de amenzi in valore…

- Scandalul generat de cazul șoferului cu numere anti-PSD afecteaza imaginea Poliției Romane, iar pe pagina oficiala de Facebook, rating-ul instituției a scazut de la 4,2 stele la 1,2 stele. Suparat din cauza criticilor și reacțiilor negative ale cetațenilor, purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere,…

- Marian Godina il critica pe purtatorul de cuvant al Brigazii de Poliție Rutiera a Capitalei, Ovidiu Munteanu, dupa ce acesta a postat un mesaj pe Facebook pentru cei care critica Poliția Romana, sugerandu-le sa nu se mai adreseze instituției cand au probleme."Pagina de Facebook a Poliției…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Ovidiu Munteanu, a uitat ca Politia Romana este platita din bani publici si spune ca toti cetatenii care-i critica pe politisti ar trebui sa nu mai fie protejati de Politie, ci de "vecini, popi, rude": "Pentru toti care jigniti si urati Politia Romana, va rog…

- Desemnarea unui suveranist la conducerea Rai, grupul audiovizual public italian, a provocat duminica furia magnatului media Silvio Berlusconi, in masura sa i se opuna cu prilejul votului in comisia parlamentara, relateaza AFP. Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Liga (extrema dreapta), la…

- Desemnarea unui suveranist la conducerea Rai, grupul audiovizual public italian, a provocat duminica furia magnatului media Silvio Berlusconi, in masura sa i se opuna cu prilejul votului in comisia parlamentara, relateaza AFP. Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Liga (extrema dreapta), la putere de…