Guvernul italian a lansat platforma online pentru venitul pentru cetățenie Mișcarea Cinci Stele (M5S), aflata la guvernare în Italia, a anunțat ieri lansarea oficiala a platformei online pentru schema de acordare a &"venitului pentru cetațenie&", informeaza The Local.

Chiar daca site-ul este acum online, acesta nu este înca în totalitate operațional, deoarece aplicațiile pentru schema de venit vor fi deschise din 6 martie.

Cei eligibili pentru noua forma de acordare de venit vor primi pâna la 780 de euro pe luna și vor putea sa aplice offline prin intermediul oficiilor poștale sau al birourilor guvernamentale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

