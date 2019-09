Guvernul a acceptat "sa transforme colonia salbatica Mevoot Yericho din Valea Iordanului intr-o colonie oficiala", a anuntat cabinetul lui Netanyahu.

Colonizarea de catre Israel a Cisiordaniei ocupate si a Ierusalimului de Est anexat a continuat in toate guvernele israeliene din 1967.

Peste 600.000 de colonisti israelieni duc o existenta adesea conflictuala cu cei aproape trei milioane de palestinieni in aceste teritorii.

Intr-un mesaj adresat colonistilor in vederea alegerilor legislative din septembrie, premierul in exercitiu promitea in iulie ca nicio colonie israeliana…