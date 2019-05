Guvernul își reafirmă "dorința" de a lista 10% din Hidroelectrica Guvernul are în vedere inițierea unei oferte publice primare pentru vânzarea unui pachet de 10% acțiuni nou emise la SPEEH Hidroelectrica, respectiv 15% acțiuni nou emise la Societatea Complexul Energetic Oltenia, prin majorare de capital social, se arata în Programul de convergența 2019-2022, adoptat miercuri de Guvern printr-un Memorandum. Aceasta fraza se afla și în documentul de anul trecut, doar ca acum este cu litere îngroșate (au folosit "bold").

