Guvernul irakian a criticat duminica evacuarea "temporara" a personalului companiei americane ExxonMobil ce opereaza situl petrolier West Qorna din sudul Irakului, calificand-o drept "o decizie politica", informeaza AFP potrivit Agerpres.

"Retragerea temporara a angajatilor, in pofida numarului redus al acestora, nu are nimic de-a face cu securitatea si nici cu amenintarile ce planeaza asupra zacamintelor de petrol din sudul Irakului. Motivele sunt politice", a afirmat intr-un comunicat ministrul Petrolului Thamer Ghadhban.



In opinia sa, aceasta retragere, a carei amploare…