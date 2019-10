Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in SUA, a participat la o intalnire cu reprezentanții companiilor americane interesate de oportunitați de afaceri oferite de economia romaneasca. Premierul a vorbit despre consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.La intrevedere…

- Guvernul de coalitie condus de cancelarul Angela Merkel intentioneaza sa adopte vineri un pachet de masuri pentru protectia mediului, cu o valoare de cel putin 100 de miliarde euro pana in 2030, potrivit unui proiect care ar urma sa fie discutat joi si din care AFP a obtinut o copie. O…

- Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anuntat joi ca acest stat se va adresa justitiei, la inceputul saptamanii viitoare, pentru a bloca eforturile administratiei Trump privind detentia pe termen nelimitat a imigrantilor minori, transmite dpa. ''Este un atac asupra deciziei Flores'',…

- Guvernul va adopta, luni, in ședința, cele doua proiecte de ordonanța pentru rectificarea bugetului de stat și a asigurarilor sociale de stat pe 2019, la o saptamana dupa ce au fost publicate de Ministerul Finanțelor. Saptamana trecuta, rectificarea bugetara a fost amanata pentru noi discuții cu…

- Salariatii vor plati contributii sociale pentru o parte din tichetele cadou primite din partea angajatorilor, exceptie facand biletele de valoare primite cu ocazia unor sarbatori, potrivit proiectului de Ordonanta pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finantelor,…

- Guvernul incearca din rasputeri sa „repare” deficitul bugetar urias din primele sase luni, care a ajuns la aproape 20 de miliarde de lei, 1,94% din PIB, din care 1,37 de miliarde de lei provine din bugetul de pensii, propunand o serie de masuri menite sa aduca mai multi bani la stat.

- "M-am așteptat in aceasta seara la o declarație a domnului Iohannis prin care sa ne transmita niște masuri clare. M-am așteptat sa ne convoace maine in CSAT, sa urgentam analiza și deciziile care se impun. M-am așteptat la o poziție ferma in cazul STS. De ce Guvernul poate lua masuri și dumneavoastra…

- In goana disperata de a reduce cheltuielile, Guvernul a anunțat ca va impozita pensiile mari și va reduce gratuitațile acordate studenților. Mai mult decat atat, Guvernul are de gand sa ia unele masuri care vor afecta și romanii saraci. Potrivit unor surse politice citate de ProTV, ministrul Finantelor…