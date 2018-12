La doi paşi de Timişoara, elevii și dascălii dârdâie de frig în clase

Cadrele didactice și elevii de la Școala gimnazială din Pădureni sunt nemulțumiți de faptul că sunt nevoiți să învețe și să stea în frig... The post La doi paşi de Timişoara, elevii și dascălii dârdâie de frig în clase appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]