Guvernul introduce "taxa de lacomie" pentru banci. Taxele pe viciu ajung la bugetul de stat

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- Presedintele Senatului a precizat ca 'Acest fond de investitii este o posibilitate de finantare pe baza de imprumuturi in localitatile care nu si-au atins nivelul maxim de indatorare in asa fel incat sa isi poata realiza aceste proiecte. Daca intre timp proiectele pe care le realizeaza obtin aprobarea…

- "Mesajul meu e foarte ferm. Bugetul pe anul 2019 prevede deja sumele necesare pentru a acoperi ceea ce legea spune astazi pe salarizare. Clar pentru salarii vor exista toate fondurile necesare. Și, desigur, pentru pensii, așa cum am promis, anul viitor creșterea fondului de pensii are prevazuta in…

- "In fiecare an e o discutie continua si Fondul Monetar, care a fost ieri, am avut discutii cu Fondul Monetar, cei de la Comisia Europeana, Consiliul Fiscal si, repet, este o parere pe care o luam in calcul, e de bun simt si corect sa iei in calcul toate aceste puncte de vedere, noi ca si Guvern ne…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan il acuza pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ca minte pe subiectul despagubirilor financiare oferite de Comisia Europeana pentru fermierii romani afectati de pesta porcina. „Guvernul a votat fara sa clipeasca reducerile de fonduri. Acesta este un lucru…

- O noua rectificare bugetara va avea loc undeva in luna noiembrie, pentru ca numai pana la finalul acestei luni ai voie sa faci a doua rectificare, a anuntat, marti, la TVR1, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, adaugand ca si proiectul de buget pentru anul 2019 trebuie aprobat tot pana in noiembrie.…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustine ca TVA nu va creste, mentionand ca Guvernul a spus clar de la inceput ca nu va majora numarul si cuantumul taxelor. Oficialul adauga ca nu a luat niciodata masuri care sa impovareze contribuabilul. "Nu am facut si nu voi face acest…

- Companiile din Romania platesc taxe cu 4% mai mari decat media la nivel mondial, exprimate ca procent din pretul combustibilului, lucru ce genereaza un dezavantaj major pentru acestea si are potentialul de a incetini cresterea economica, conform unui studiu realizat de UHY, reteaua internationala…