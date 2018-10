Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a luat o decizie majora! O noua taxa va fi introdusa in Romania, incepand cu anul 2019. Aceasta va fi obligatorie pentru toți oamenii din țara noastra.Trebuie precizat faptul ca romanii vor putea sa... Citește AICI ce taxa intra in vigoare in anul 2019 - toți romanii sunt…

- Vouchere de vacanța. Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT) a anunțat ca valoarea tichetelor in perioada ianuarie - august 2018 la 223 milioane de euro, "fiind de 7,7 ori mai mare fața de cea a voucherelor emise tot anul trecut." "Valoarea voucherelor de vacanța pentru…

- Guvernul s-a vazut cu traista cam goala și s-a gândit recent sa „strânga cureaua”. Nu de la bugetele lor, ci tot de la cetațeni. Unii cetațeni deja s-au trezit cu popriri pe conturi și sunt somați sa plateasca cât mai repede sumele restante pe care înainte…

- Reprezentantii ministerului au constatat ca membrii comisiei de receptie a constructiilor din Romania, care nu erau specialisti in domeniul respectiv, isi exprimau opiniile fata de lucrarile executate fara a avea competente referitor la specificul lucrarilor executate. Pentru a evita ca un membru al…

- Declaratiile lui Eugen Teodorovici: Octombrie este termenul pana la care colegii mei vor centraliza toate informatiile. Vom pune martie 2019 termenul de plata, ca si cei care sunt pe anul asta cu veniturile estimate pe 2018. Dar daca respectivii contribuabili platesc pana la final de decembrie,…

- ANAF a anunțat ca va centraliza toate datoriile acumulate de romani in ultimii cinci ani, urmand ca toti sa primeasca decizii de impunere pana la data de 15 noiembrie. Termenul limita de plata este martie 2019, dar daca persoanele cu datorii vor achita pana la finele lunii decembrie, vor primi o reducere…

