- De doua luni, doctorii spun ca nu mai pot practica medicina in condițiile actuale, timp in care Guvernul chiar a propus o majorare a fondurilor, respinsa insa de partea beligeranta. Ieri s-au mai intalnit o data, dar, din nou, degeaba. Așa ca din ianuarie vizitele la medicul de familie ne-ar putea costa

- In conformitate cu legislația in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat astazi, prin Memorandum, declanșarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajați ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform…

- Proprietarii de mașini vechi primesc o lovitura neașteptata pe final de an! O noua lege a aparut in Monitorul Oficial - act normativ care ii va afecta pe toți posesorii de astfel de autoturisme. Aceștia vor fi obligați sa se supuna prevederilor sale.Legea se va aplica incepand cu luna mai…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au declarat surse oficiale,…

- Anul 2018 vine cu impozite marite pentru zeci de proprietari de imobile din Timișoara. De la inceputul anului Poliția Locala Timișoara a intensificat controalele pentru a depista proprietarii de terenuri și imobile lasate in paragina. Mulți dintre aceștia au primit avertismente și mai apoi amenzi. Din…

- Plata cu telefonul va fi disponibila pentru clientii care detin smartphone-uri cu sistem de operare Android si va consta in apropierea smartphone-ului de terminalele contactless ale comerciantilor. Pentru clientii care detin smartphone-urile cu sistem de operare iOS plata cu telefonul nu va fi posibila,…

- Guvernul a decis alocarea a peste 15,45 milioane de lei pentru 53 de agenti economici care au înregistrat pagube materiale, cauzate de îngheturile târzii din primavara anului 2016. Dosarele agentilor economici au fost declarate eligibile de catre Comisia Centrala de examinare…

- ♦ Piata auto locala are potential de a implementa rapid in urmatorii ani noile tendinte ce se creioneaza la nivel mondial, iar printre acestea, cele mai puternice au legatura cu vanzarile de masini electrice si cu serviciile de car sharing ce cresc exponential ♦ Nu trebuie uitata eficienta…

- Guvernul si-a indeplinit angajamentul luat anul acesta in privinta atragerii de fonduri europene, a anuntat luni premierul Mihai Tudose, precizand ca sunt depuse la Bruxelles acte pentru plati de 5,2 miliarde de euro. "Am fost consecventi si ne-am indeplinit pe anul acesta (...) angajamentul.…

- "Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto la masina. Aceasta taxa auto se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul, noteaza economica.net.

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, privind viitoarea taxa de poluare aplicabila masinilor. In discutii sunt cifre de la circa 40 de euro pe an la mașinile euro 5 și 6, pana la 200 de euro pentru cele foarte poluante, non euro și euro 1. Sistemul,…

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…

- Estimarile privind veniturile din dividende se mentin mai mari decat in trecut si in cazul anilor 2019, 2020 si 2021, atunci cand incasarile de la companiile de stat sunt vazute de Guvern intre 2,9 si 3,1 mld. lei. Guvernul doreste sa ajun­ga la venituri din dividende in valoare de 3,59…

- Economia Greciei a avansat pentru al treilea trimestru consecutiv pentru prima data in mai mult de un deceniu, generand o fundatie pentru eforturile tarii de a iesi din programul de bailout anul viitor, scrie Bloomberg. PIB-ul tarii a avansat cu 0,3% in trimestrul al treilea dupa o crestere…

- Viceguvernatorul BNR Liviu Voinea considera ca programul Prima Casa poate continua și anul viitor, dar ar trebui mai bine definite categoriile sociale caruia i se adreseaza, informeaza economica.net. Fiind vorba de un program guvernamental, BNR anunța ca in cadrul comitetului ...

- Proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor este construit pe un deficit cash estimat la 2,97% din PIB, deficitul ESA fiind preconizat la 2,96% din PIB, iar in sectorul bugetar vor fi mentinute masuri precum compensarea cu zile libere si nu in bani a muncii efectuate suplimentar, neacordarea…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a atras atenția asupra faptului ca in anul 2017 Romania a devenit mai atragatoare pentru investitori, datorita ușurinței cu care o companie obișnuita poate plati taxele.“Am citit in presa de specialitate o știre care risca sa fie trecuta cu vederea…

- În fiecare an, un grup de jurnalisti din toata Europa alege, în urma unor teste, modelul care poarta titlul de Masina Anului. Pentru editia din 2018, juriul a facut o lista cu 7 de masini care intra în cursa. În 2017, noul Peugeot 3008 a fost modelul încoronat…

- Legea Sanatatii va permite romanilor sa incheie asigurare voluntara de sanatate cu spitalele pentru a beneficia de servicii medicale care nu fac parte din pachetul de baza. In schimbul unei sume primite periodic sub forma de abonament, spitalele, de exemplu, se vor obliga sa suporte costurile serviciilor…

- Papionette, afacere fondata la Cluj-Napoca in 2011 de antreprenorii romani Claudia Pantazi (29 de ani) si Robert Pantazi (36 de ani), vinde papioane, camasi, cravate, sosete si esarfe. Un business de familie care comercializeaza papioane si alte accesorii vestimentare a ajuns la sapte…

- Angajatii APIA din majoritatea centrelor judetene si locale protesteaza, joi, la sediile institutiilor, fata de masurile fiscale adoptate de guvern. Ei spun ca de la 1 ianuarie ar urma sa le fie reduse substantial salariile si se plang ca sunt discriminati fata de angajatii din Bucuresti ai APIA, care…

- Guvernul va reduce, la 1 ianuarie 2018, numarul de contribuții sociale obligatorii pe care trebuie sa le plateasca angajatorii pentru propriii salariați, conform unui act normativ publicat vineri in Monitorul Oficial.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a explicat joi de ce se depreciaza leul, aratand ca problema Romaniei fata de vecinii din regiune este la balanta de plati. "Tendinta este spre depreciere, cu cifre mai mici, dar de durata mai mare. Presiunea pe depreciere vine din deteriorarea balantei comerciale,…

- Mihai Ovidiu are 21 de ani, este din Timișoara, și este trimis in judecata și cercetat in mai multe dosare penale. Este spargator de mașini, spun polițiștii, și nu are serviciu. Ocupația, insa, nu-i lipsește. In noaptea de sambata spre duminica, tanarul s-a gatit pentru a petrece intr-un…

- UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale, au declarat surse politice pentru Mediafax. Discutiile vin in contextul in care Guvernul a anuntat pachetul de masuri fiscale,…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare,…

- UPDATE Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018, anunta Mediafax, citand surse guvernamentale. Explicatia ar fi, ca si vineri, ca inca nu au fost primite toate avizele de la ministere. Pana…

- "As trage o concluzie dupa discutiile de astazi cu oamenii de afaceri si as spune foarte clar: Mihai Tudose, Olguta Vasilescu mint (...)pentru ca in Romania trebuie sa ne oprim sa spunem lucruri fara sa fim responsabili, lansez o provocare lui Tudose, Vasilescu, Misa. In momentul in care, dupa 1…

- Guvernul nu va introduce in Codul fiscal nicio prevedere care sa i oblige pe patroni sa nu scada salariile nete, dupa ce plata contributiilor va trece de la angajator la angajat, spune Ministrul Muncii. Olguta Vasilescu da asigurari ca acest lucru nu va fi necesar, pentru ca reprezentantii patronatelor…

- Guvernul rus va plati scump in legatura cu sancțiunile actualizate pana cand nu va parasi teritoriul Crimeei ucrainene și nu va respecta acordurile de la Minsk, se arata in nota explicativa a Departamentului de Stat al Statelor Unite la noile sancțiuni energetice impotriva Rusiei, care intra in vigoare…

- Cresterea productiei lui Ford B-Max inainte de a fi retras din productie in septembrie a readus pe plus totalul numarului de masini asamblate in Romania in primele noua luni ale acestui an, in timp ce intrarea in scena a lui EcoSport la Craiova ar putea sustine acest avant pana la finalul anului. In…

- Ministerul Mediului Grațiela Gavrilescu a declarat ca toți cei care au mașiini cu norma de poluare inferioara vor plati aceasta noua taxa. Astfel sunt vizate mașini Euro 2,3 și 4! Pentru a calcula banii pe care trebuie sa îi scoata românii din buzunare, se va ține cont de trei criterii:…

- Tajani a precizat ca referendumul pe tema independentei organizat in Catalonia la inceputul lunii octombrie a fost ilegal si a adaugat ca Uniunea Europeana nu va media conflictul deoarece aceasta criza este o problema interna a Spaniei. Presedintele Parlamentului European a declarat ca decizia…

- Guvernul a propus joi, in prima lectura, o serie de reglementari privind impozitarea multinationalelor. „Sunt masuri disperate, in incercarea de a-si sustine promisiunile electorale”, a declarat Crisian Hotoboc, presedintele PALMED.

- Republica Kazahstan va trebui sa intoarca prejudiciile companiei Ascom Grup, care depasesc jumatate de miliard de dolari.Asta dupa ce Curtea Suprema de Justitie din Suedia a respins cererea de reexaminare, inaintata de Guvernul kazah.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat ca pentru firmele cu o cifra de afaceri sub un milion de euro se va perce impozit pe cifra de afaceri. ”Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, joi, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii în contul angajatului,…

- Guvernul va impozita sumele pe care companiile multinaționale le transfera in strainatate "in incercarea de a-și reduce baza de impozitare", a anunțat, joi, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa. "Se introduce directiva europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor…

- Aflati in plin proces de construire a bugetelor pentru 2018, angajatorii lucreaza cu mai multe tipuri de scenarii pentru cheltuielile cu salariile: in varianta pesimista, fondul de salarii creste cu cel putin 15%, iar in varianta optimista cu 1%. In cazul firmelor care au majoritatea angajatilor platiti…

- Forma finala pentru noua taxa auto va fi gata in trei saptamani si va fi platita de toti proprietarii de masini cu norma de poluare inferioara. Ministrul Mediului a precizat ca valoarea taxei auto va fi calculata in functie de trei criterii, respectiv capacitatea cilindrica, norma de poluare si emisiile…

- Executivul a stabilit in vara, prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 52/2017, ca proprietarii de mașini pot cere iarași banii inapoi pentru fostele taxe auto, scrie avocatnet.ro. Spre deosebire de vechile proceduri, acum este inclus la returnare și timbrul de mediu, ce a fost eliminat din legislație…

- "Astazi, 16 octombrie 2017, suntem in fața unei zi minunate, pentru ca in istoria Programului 'Rabla Clasic' pentru persoanele fizice, in 30 de minute toate cele 3.800 de prime de casare s-au terminat. Asta inseamna ca romanii doresc sa-și reinnoiasca parcul auto, doresc sa circule intr-un mediu…

- Metrorex introduce, incepand din 15 octombrie, cinci noi titluri de calatorie cu metroul, printre care și abonamentul anual in valoare de 720 de lei. Calatorii pot opta, de duminica, pentru cartela cu o calatorie — 2,5 lei, abonamentul anual — 720 lei, cartela grup 3 persoane — 5 lei, cartela…

- Guvernul intentioneaza "instituirea unui regim fiscal distinct, aplicabil persoanelor fizice care transfera din patrimoniul personal, in cursul unui an, mai mult de 2 autoturisme", potrivit unui proiect discutat de Executiv cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, informeaza HotNews.…

- Astfel, in cazul unei persoane care vinde mai mult de doua autoturisme pe an indiferent de data dobandirii, pentru cel de-al treilea autoturism vandut vor fi aplicabile regulile de impunere specifice activitatilor independente, potrivit proiectului consultat de Hotnews.ro . Reamintim ca elminarea…

- Guvernul este dispus sa ofere cinci milioane de euro, insa proprietarii vor mult mai mult, astfel ca nu se știe daca tranzacția va avea loc. „Cumințenia Pamantului” este ținuta intr-un depozit al Muzeului Național de Arta, publicul neavand acces la ea, asta pentru ca nu este asigurata, iar reprezentanții…