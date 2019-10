Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a pregatit un Proiect de Hotarâre de guvern privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca în anul 2020 în care propune ca numarul maxim de permise acordate anul viitor sa fie de 30.

- Polițiștii de imigrari din Brașov au depistat trei barbați , din Republica Moldova, care desfașurau activitați lucrative fara forme legale in municipiul Brașov . Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare sub escorta, fiindu-le aplicata și interdicție de a mai intra in Romania pentru o perioada…

- Guvernul a marit contingentul pentru muncitorii straini de la 20.000, la 30.000, conform unei Hotarâri adoptate marți de Guvern și publicate vineri în Monitorul Oficial. Despre proiect, HotNews.ro a mai scris înainte de adoptare, iar în Consiliul Economic și Social (CES) a fost…

