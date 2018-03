Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Visu, celebrul actor care i-a dat viața lui ”State de Romania”, a anunțat de curand ca se retrage din lume artistica, sugerand ca se va retrage din lumea artistica pentru a se dedica vieții de bunic, pare sa se bucure din plin de viața pe care o are in spatele camerelor de luat vederi.

- Fostul fotbalist Emerich Hirmler a murit luni seara, la varsta de doar 58 de ani. Acesta suferea de o boala cruda și incurabila. Hirmler a fost un fotbalist foarte apreciat prin anii '80. Fostul fotbalist a jucat pentru Strungul Arad (1977-1979), UTA (1979-1985 și 1986-1991)…

- SCHIMBARI… Guvernul a aprobat modificarea legislativa care excepteaza anumite categorii, precum copiii, tinerii sau veteranii de razboi, de la plata CASS pentru anumite venituri. Astfel, in Codul fiscal vor fi mentionate explicit categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari…

- Ieri a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 186 din 28 februarie 2018 Ordinul 20 din 27 februarie pentru completarea Ordinului viceprim ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 24 2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.083 2008 privind…

- • Cea mai mare suma este pentru invaliditate permanenta Violeta Stoica Ploieștenii – sau orice alta persoana care folosește mijloacele de transport in comun ale Transport Calatori Express – vor fi asigurați, in conformitate cu polițele care vor fi incheiate de catre TCE – societate aflata in subordinea…

- Știm cu toții cum e sa fii zgribulit din cauza frigului: nas inghețat, maini și picioare sloi! Demult, bunicii noștri apelau la tot felul de remedii naturale, pentru a imbunatații circulația sangelui. Viața noastra de azi, care e una foarte moderna, s-ar putea sa ne faca sa nu mai ținem cont de sfaturile…

- "Partidele politice și-au facut niște obligații in campania electorala. Acum trebuie sa dea posturi tuturor lipitorilor de afișe, ca sa nu moara de foame. Statul este mama tuturor raniților. Sa nu credeți ca la stat se inghesuie niște luminați, salariati care sa fie in masura sa genereze competența…

- Biserica Ortodoxa pomeneste in data de 24 februarie intaia si a doua aflare a Capului Sfantului Ioan Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului. Tot in aceasta zi, crrestinii merg la biserica si impart pachete pentru cei trecuti in vesnicie.

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Parlamentarii USR continua seria scrisorilor deschise adresate premierului Viorica Dancila. Astazi, deputatul Tudor Pop, ii propune doamnei Dancila o lege simpla și buna care va spune stop fraudarilor masive din sistemul național al asigurarilor de sanatate.Scrisoarea vine ca o reacție la…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat recent de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua.In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de…

- Casa Naționala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a publicat Proiectul Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale.

- Guvernul a aprobat o ordonanta ce transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si a clarificat unele prevederi existente. Schimbarile au implicatii asupra cererilor unice de plata pe anul 2018, care se depun din 1 martie, anunta Ministerul Agriculturii citat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie…

- ANRE: Vom schimba din temelii metodologiile de stabilire a pretului gazelor si electricitatii Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni,…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta (OUG) care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Ștefan. „In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul,…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat in aceasta dimineața ca Guvernul va aproba in maximum doua saptamani o noua Ordonanța de Urgența privind Declarația 600, in care se va specifica foarte clar ca niciun contribuabul nu-și va pierde statutul de asigurat la sanatate chiar daca in cele trei luni nu și-a…

- Guvernul trebuie sa intervina și sa clarifice ca persoanele care obțin venituri din activitați independente vor ramane asigurate in sistemul de sanatate și dupa 25 martie, moment la care ar trebui sa plateasca din nou CASS ca sa nu ramana fara asigurare. Situația acestora s-a complicat dupa ce Guvernul…

- Ofiteri din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au pus in executare doua mandate de aducere din cele 43 dispuse de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati in dosarul penal de frauda informatica si fals material…

- Sase persoane, intre care un preot, au fost retinute vineri de procurori, in urma perchezitiilor derulate in ziua anterioara, intr-un dosar privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Claudia Marcu. ‘S-a luat…

- Politistii din Galati, sub coordonarea unui procuror, au facut, joi, 67 de perchezii intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri. Potrivit unui comunicat al IPJ Galati,…

- PSD și-a instalat al treilea Guvern intr-un singur an. Executivul Vioricai Dancila a trecut fara probleme de votul Parlamentului, iar Liviu Dragnea a oferit primele reacții. Acesta a lansat o serie de ironii la adresa Comisiei Europene care și-a manifestat ingrijorarea fața de modificarile aduse…

- Pana in 2012, ați fost prefect de Bihor și, practic, ați fost constant la Putere. Acum, de cațiva ani sunteți parlamentar de Opoziție. Cum e viața de Opoziție? Nu e deosebit de ușoara, trebuie sa fii atent la tot ce se intampla, ți-ai dori sa faci ce faceai cand erai la Putere, dar…

- Fostul președinte, Train Basescu ii critica pe Liviu Dragnea și pe Mihai Tudose ca, in aceasta perioada favorabila la nivel european, ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”. In același timp, insa, Basescu atrage atenția ca dreptate ii aparține primului ministru pentru ca așa funcționeaza Guvernul și așa…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…

- "Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale vor putea intra in relatii contractuale…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…

- Protestul national al medicilor de familie fata de subfinantarea asistentei medicale si fata de birocratie si-a gasit adepti si in Arad. Nu se stie exact cati, insa unii au decis sa nu mai presteze servicii decontate, chiar daca au contracte valabile cu Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate (CJAS).…

- Prezentatorul de televiziune a scos la iveala un amanunt legat de ce se intampla in viața lui in perioada Revelionului. Dan Negru, care este casatorit și are doi copii superbi , este unul dintre cei mai longevivi prezentatori de televiziune din Romania. Dan Negru, care a prezentat cel de-al 18-lea revelion…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- Fostul premier Sorin Grindeanu intervine in scandalul generat de legile justiției și spune ca presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, are din punct de vedere al Parlamentului expertiza in acest domeniu.„Domnul Iordache este deputat și daca nu ma inșel este…

- Guvernul va interveni pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana in cazul in care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind Justitia pe care Romania trebuie sa le implementeze pana in aprilie 2018, a declarat joi premierul Mihai Tudose. "Ma ingrijoreaza…

- Guvernul PSD-ALDE nu da doi bani pe romani, intarziind nepermis de mult plata despagubirilor pentru locuitorii din județul Alba care au fost expropriați in vederea realizarii obiectivului de investiții ”Autostrada Sebeș-Turda”. Astfel, ca urmare a unei interpelari pe care am adresat-o in calitate de…

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana…

- Multi dintre noi ar putea spune ca viata a fost mai putin darnica cu ei. Din „cuvintele” lor si mai ales din faptele deficientilor de auz si comunicare din Buzau si nu numai putem spune ca viata le-a luat auzul si vocea dar le-a oferit mai multa caldura in suflet si mai multa iubire. Sunt speciali,…

- O ordonanța de urgența a fost adoptata, in ședința de joi a Executivului, care cuprinde masuri pentru reglementarea concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, informeaza Guvernul intr-un comunicat.

- ”Va dorim multa sanatate și numai bine”. Eu, daca nu aș auzi aceasta fraza pe la vreo nunta, aș avea impresia ca nimeni nu a mai fost la acea nunta. De la prima masa pana la ultima, toți se limiteaza la sanatate și bucurii. Și, cum sunt spuse sec, așa și in viața le punem in aplicare - sec. Nu aud pe…

- "Stiti cat ne costa, in 2018, pensiile speciale ale militarilor? Deci: la ministerul Apararii se aloca 3,51 miliarde de lei, la Interne, 3,75 miliarde si la SRI 634 de milioane de lei. Sume bine camuflate sub frumoasa denumire de "asigurari sociale". Total: circa 7,9 miliarde de lei. Si acum, bam-bam:…

- BERBEC: Vei avea reușite atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Daca unele lucruri nu au dat roade pana acum și ai așteptat mult timp, aceasta așteptare se pare ca a meritat in cele din urma. Insa vei lua o decizie importanta in ceea ce privește desparțirea de un partener…

- Este doliu in lumea literara romaneasca. Poetul si traducatorul Radu Carneci s-a stins din viata la 89 de ani, in locuinta sa din Bucuresti. Radu Carneci a avut o activitate de peste 60 de ani si a fost considerat unul dintre cei mai profunzi creatori de poezie de dragoste din literatura romana, scrie…

- Aria 51 este cea mai cunoscuta si misterioasa baza secreta militara americana. Lumea crede ca acolo sunt pastrate dovezi ale existentei extraterestrilor sau ca intr-unul dintre hangarele bazei s-a filmat aterizarea pe Luna, care nu s-ar fi intamplat, de fapt, cu adevarat. S-a spus chiar ca acolo a fost…

- Guvernul a adoptat in sedinta de ieri, o hotarare privind asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice in sezonul rece 2017 2018. Masura a fost necesara pentru asigurarea energiei termice pentru populatie, scoli, gradinite, spitale si alte institutii publice.Municipiul Constanta,…