Stiri pe aceeasi tema

- Portarul roman Andrei Radu, 21 de ani, de la Genoa a avut doua intervenții senzaționale in ”Derby della Lanterna”, disputat duminica, in etapa a 32-a din Serie A, dar nu a putut evita victoria rivalei Sampdoria, scor 2-0. Gazdele au deschis scorul repede, prin Gregoire Defrel (3), care l-a invins…

- Președintele PNL, Ludovc Orban, a declarat ca nu a primit scrisoarea liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, prin care acesta le cere liberalilor sa-i susțina demersul de revocare a lui Augustin Lazar. Ludovic Orban a fost prezent duminica la Constanța la intalnirea cu aleșii locali și candidați PNL…

- Comisia juridica a Senatului se reunește, marți, de la ora 10:00. Deși nu apare pe ordinea de zi, membrii comisiei ar putea dezbate și intocmi un raport privind solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de luate de mita. Saptamana trecuta,…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a fost respins, luni, în Parlamentul European pentru poziția de membru al Curții Europene de Conturi, deși era singurul candidat la aceasta funcție, iar poziția aparține României.

- Comisia de control bugetar (CONT) a Parlamentului European a respins, luni, propunerea Guvernului Dancila pentru pozitia de membru al Curtii Europene de Conturi. Desi nu a avut niciun contracandidat, vicepremierul Viorel Stefan, candidatul propus de guvernul Romaniei, nu a reusit sa convinga comisia,…

- Uniunea Europeana este vulnerabila la atacuri cibernetice din cauza raspunsului sau complex si inegal la aceasta amenintare, a avertizat marti intr-un raport Curtea Europeana de Conturi (ECA), in contextul in care Uniunea Europeana se pregateste pentru alegerile din 23-26 mai care s-ar putea dovedi…

- In contextul exercitarii Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP), institutie aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a organizat, in perioada 11-12 martie 2019, Reuniunea grupului de experti din cadrul…

- „Vreau sa cred ca reprezentantii Comisiei Europene sunt sub efectul manipularilor grosolane si al proastei informari cu privire la ceea ce se intampla in Romania. Altfel nu imi explic noul atac venit de la Bruxelles, dar si tonul imperativ folosit de purtatorul de cuvant al Comisiei Europene. Din…