Guvernul ingheata oficial salariile bugetarilor in 2019. A adoptat ordonanta de urgenta

Guvernul ingheata oficial salariile bugetarilor in 2019. A adoptat…

Executivul a aprobat in ultima sedinta de guvern a anului, o ordonanta de urgenta care prevede inghetarea indemnizatiilor, sporurilor, compensatiilor si altor facilitati banesti acordate bugetarilor.



Astfel, in 2019, bugetarii se vor bucura doar de majorarea salariului minim pe economie.



"ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea alin. 1 al art 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene", se arata in lista actelor normative adoptate de Executiv astazi si remisa…