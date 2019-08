Stiri pe aceeasi tema

- Este oblogație, iar nerespectarea ei se pedepsește conform rigorilor legii. Romanii plecați in diaspora sunt oblogați sa justifice proveninența sumelor mai mari de 2.000 de euro pe care le trimit rudelor sau prietenilor din țara. Datele ajung la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii…

- Lovitura crunta pentru milioanele de romani din Diaspora. Puterea le pregatește o noua lege extrem de dura. Se vor controla toți banii. Oficiul National de Combatere a Spalarii Banilor intra pe fir. Diaspora primește o noua lovitura din partea autoritaților. Cei de la Putere vor sa-i controleze pe romanii…

- Astfel, autoritatile pot face verificari suplimentare, pentru a vedea daca sumele au fost obtinute legal. Aceiasi oficiali trebuie sa fie informati si cand romanii cumpara sau vand bunuri mai scumpe de 10 mii de euro. Cei din Diaspora se simt direct vizati de schimbari, scrie observator.tv. …

- Mai multe firme care lucreaza pe raza Ocolului Silvic Lugoj au fost verificate saptamana trecuta in baza unui plan de actiune care se numeste “Scutul Padurii”. La razie au participat politistii din cadrul Compartimentului de Combatere a Delictelor Silvice, dar si specialisti din cadrul Directiei Silvice…

- Candidati la functia de procuror european din partea Romaniei sustin marti interviul in fata unei comisii conduse de ministrul Justitiei (MJ), Ana Birchall. Cei opt candidatii vor sustine interviul in ordine alfabetica, in cadrul a doua sesiuni - prima va incepe la ora 10,00, iar a doua la ora 16,00,…

- Votul in strainatate se va desfașura pe parcursul a trei zile. In țara, va ramane o zi. Este corect ca romanii ce continua sa traiasca și sa munceasca in țara lor sa voteze doar o zi, iar cei care au plecat in strainatate sa voteze trei zile? Este corect ca in Romania, secțiile de votare sa se inchida…

- De luni, 1 iulie 2019, clujenii vor fi nevoiți sa colecteze selectiv deșeurile pe patru fracții: plastic/metal, hârtie/carton, sticla, deșeuri reziduale/amestecate/menajere. Ce trebuie sa știe clujenii despre colectarea selectiva? Colectarea selectiva a deșeurilor de la asociații…

- PNL a anuntat, duminica, prin vocea presedintelui Ludovic Orban, ca va depune plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au fost implicati in organizarea votului in diaspora, dupa ce romanii din strainatate stau la cozi imense, in mai multe tari, pentru aisi…