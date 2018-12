Guvernul impune CEA MAI MARE taxă bancară din Europa, peste rețeta Viktor Orban Guvernul PSD/ALDE a publicat un proiect de ordonanța prin care prevede introducerea unei noi taxe in sistemul financiare, care vizeaza in principal bancile și instituțiile financiare nebancare. Guvernul a numit chiar in proiectul de lege acest bir drept „taxa impotriva lacomiei”, in condițiile creșterii ratelor bancare ROBOR, in funcție de care sunt stabilite dobanzile la credite - un fel de taxa „Robin Hood”, doar ca banii nu merg la debitorii care scot mai mulți bani pe plata ratelor, ci la stat. Dupa poza din momentul de fața, taxa ar urma sa fie de 0,9% din soldul activelor (credite, titluri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

