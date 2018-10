Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se pregatește sa adopte o noua Ordonanța de Urgența prin care sa se inființeze programul guvernamental gROwth. Prin acesta, Trezoreria Statului va deschide conturi copiilor, iar parinții vor putea depune bani. Statul va veni cu 600 lei anual, daca in cont s-au depus intr-un an mai mult de 1.200…

- ​Potrivit datelor transmise de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) la solicitarea HotNews.ro, in Romania sunt peste 1,7 milioane de salariați care primesc minimul pe economie, din care 580.000 au o vechime de peste 15 ani, iar 350.000 sunt cu studii superioare. Romania va avea trei salarii…

- Proiectul Ordonantei de Urgenta de modificare a legilor justitiei s-a aflat pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern, si, potrivit premierului Dancila, aduce unele „armonizari”, in urma recomandarilor Comisiei de la Venetia. UPDATE. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat, dupa sedinta…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord Legile Justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. „Discutam in sedinta de Guvern de astazi un proiect de ordonanta de urgenta prin care punem in acord cele trei Legi ale Justitiei cu recomandarile…

- Guvernul a adoptat in sedinta din aceasta saptamana o ordonanta de urgenta prin care se operationalizeaza sectia speciala in cadrul Parchetului General care va ancheta cauzele cu magistrati, sectie prevazuta in Legea 304 privind organizarea judiciara, prima promulgata de presedintele Iohannis. Deputatul…

- Centrul de Investigații Media dezvaluie faptul ca Liviu Dragnea a solicitat Inspecției Judiciare sa constate ca DNA s-a folosit de protocoale in investigațiile facute in cele trei dosare care il vizeaza. Centrul de Investigații Media prezinta documentul prin care Liviu Dragnea a solicitat Inspecției…

- ​Guvernul ar putea adopta, in perioada urmatoare, prin Ordonanța de Urgența, un proiect de modificare a legii insolvenței, conform unor informații din piața. Vezi documentul obținut de HotNews.ro Știre in curs de actualizare