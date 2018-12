Stiri pe aceeasi tema

- Cinci companii de stat noi au semnat azi acordurile de finanțare pentru a primi ajutor de stat pentru stimularea investițiilor. O ceremonie in care sunt inmanate mai multe acorduri de finanțare atribuite in baza schemei de ajutor de stat are loc la Palatul Victoria.

- Retail&Agrobusiness Distribuitorul de tigari Punctual Comimpex din Cluj incheie 2018 cu o crestere de 11% a afacerilor Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Laurentiu Cotu astazi, 00:05 6 „Ne propunem pentru 2019 realizarea unui volum de vanzari similar celui din acest an.“…

- Mai multi parlamentari PMP au depus la Senat un proiect care prevede infiintarea Companiei Nationale pentru Construirea Autostrazii Bucuresti-Brasov S.A., de catre Guvern, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii. Atributia principala a Companiei va fi proiectarea si construirea…

- Un numar de 4.686.309 pensionari era inregistrat la finele lunii octombrie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat…

- Comisia Europeana a constatat ca producatorul de energie Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" (CE Hunedoara) a primit din partea Romaniei un ajutor de stat incompatibil, in valoare de aproximativ 60 de milioane EUR, prin patru imprumuturi finanțate din fonduri publice, se arata intr-un comunicat…

- Mai multi politicieni au depus un act normativ care prevede ca pensionarii si famiile cu copii ce au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. AJUTOARE DE INCALZIRE 2018-2019. Incepe distribuirea formularelor pentru SUBVENTIA la incalzire…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat un plan de masuri pentru combaterea pestei porcine, dupa ce Comisia Europeana a aprobat acordarea pentru Romania a 43 milioane de euro, informeaza news.ro. ”S-a stabilit un plan de actiuni pentru a putea face fata…

- TAXA AUTO 2019. "E o prezentare a unei propuneri de la Ministerul de Finante care sa vina undeva in intampinarea Ministerului Mediului pe aceasta zona si astfel incat romanii sa nu aiba o presiune fiscala pe aceasta zona, pe partea de masini, poluare si asa mai departe. Eu zic ca o sa iasa o propunere…