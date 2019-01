Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramane astfel in functie si incearca sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului in procedura Brexit.

- Dupa destramarea Iugoslaviei, numele acestui mic stat din Balcani a fost subiectul unor dispute interminabile cu Grecia vecina. Parlamentul de la Skopje a votat vineri seara tarziu, modificarile constitutionale cu varianta finala, agreata si de Guvernul de la Atena.

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat optimista ca Atena si Skopje vor putea pune capat unei dispute de decenii asupra numelui Macedoniei, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al lui Merkel, Steffen Seibert, cancelarul considera ca Grecia si Macedonia…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat optimista ca Atena si Skopje vor putea pune capat unei dispute de decenii asupra numelui Macedoniei, informeaza marti dpa. Potrivit purtatorului de cuvant al lui Merkel, Steffen Seibert, cancelarul considera ca Grecia si Macedonia au o oportunitate…

- 'Sper ca aceasta pagina a fost intoarsa', a declarat Vladimir Putin in fata jurnalistilor la Kremlin, alaturi de premierul grec Alexis Tsipras. Vladimir Putin a subliniat importanta relatiilor economice bilaterale, mai ales in domeniul energetic. Federatia Rusa asigura mai mult de jumatate din necesarul…

- Parlamentul macedonean a aprobat proiectul reformei constitutionale, inclusiv un amendament-cheie privind schimbarea numelui tarii, eliminand inca un obstacol in calea solutionarii unei vechi dispute cu Grecia si a aderarii la NATO. Votul pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave în…

- Mai multe mii de sustinatori ai opozitiei de dreapta din Macedonia au demonstrat miercuri la Skopje impotriva premierului Zoran Zaev, care vrea sa obtina ratificarea de catre parlament a unui acord cu Grecia privind noul nume al tarii, relateaza AFP. Manifestantii, care agitau drapelul rosu si galben…

- Guvernul ceh a supravietuit vineri unei motiuni de cenzura inaintate de opozitie pentru a-l destitui pe premierul de centru-stanga Andrej Babis, acuzat de coruptie si rapire, transmite Reuters. Motiunea nu a reusit sa obtina pragul minim de 101 de voturi din cele 200 in camera inferioara…