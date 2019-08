Noul guvern grec condus de conservatorul Kyriakos Mitsotakis a facut sambata primii pasi in aplicarea noii politici a Greciei privind migratia, care consta in special in decongestionarea taberelor de refugiati din insulele Marii Egee prin intensificarea transferurilor catre Grecia continentala, sporirea controlului maritim si a repatrierii migrantilor fara drept de azil, relateaza agentia EFE.



Dupa ce in cursul zilei de joi in numai o ora circa 500 de migranti au debarcat in insula Lesbos, guvernul de la Atena a decis sa accelereze implementarea planului sau privind migratia, inclus…