- Guvernul german intentioneaza sa isi revizuiasca, pentru a doua oara in ultimele trei luni, prognoza de crestere pentru acest an, informeaza DPA, citand surse din interiorul coalitiei guvernamentale. La finele lunii ianuarie, ministrul german Economiei, Peter Altmaier, a anunţat prima revizuire…

- Guvernul Germaniei va reduce la jumatate prognoza de crestere economica din 2019, ca urmare a scaderii activitatii din industrie, afectata de declinul exporturilor, potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters. Avansul celei mai mari economii din zona euro va incetini la 0,5% in acest an, conform…

- Premierul britanic Theresa May a recunoscut luni ca inca nu are suficient sprijin in Camera Comunelor pentru aprobarea acordului de retragere a Regatului Unit din UE, respins deja de doua ori masiv la vot, prin urmare nu va supune deocamdata acest acord unui nou vot in legislativ, dar miercuri parlamentul…

- Standard & Poor's (S&P) estimeaza ca economia Romaniei va incetini si mai mult in 2019, la 3,5%, din cauza cererii externe mai reduse si a investitiilor private mai slabe. In combinatie cu sporirea tensiunilor comerciale, care ar putea duce la o incetinire mai accentuata a zonei euro, S&P considera…

- Banca Angliei inseamna mai mult decat Anglia si, indiferent ce s-ar intampla, institutia functioneaza intr-un sistem care continua sa existe dupa Brexit, a explicat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care a desfiintat astfel argumentul ca proiectul de repatriere a aurului ar avea la baza…

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila a avut joi, 21 februarie 2019, la București, o intrevedere cu ministrul economiei Republicii Federale Germania, Peter Altmaier. Discuția a reliefat stadiul excelent al cooperarii economice dintre cele doua state, fiind evidențiat in acest sens cursul ascendent…

- Datele INS arata o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) inferioara estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza, care indicau un avans de 4,5% pentru economia româneasca în 2018. Si în ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, economia româneasca…

- Ministerul german al Economiei si-a revizuit miercuri prognoza de crestere pentru acest an pana la 1%, de la 1,8% cat estima in toamna anului trecut, ca urmare a efectelor Brexitului, disputelor comerciale si contextului fiscal international. Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a subliniat…