- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a cerut sancțiuni impotriva persoanelor din Occident care promoveaza proiectele lui Putin, in special impotriva lui Gerhard Schroder, fostul cancelar german, scrie Bild. Klimkin susține ca Schroder este „cel mai important lobbyist al lui Putin din lume,…

- Mașina de propaganda a Moscovei, care include și aparatul diplomatic al MAE rus, a lansat un val in creștere de obiecții și contraacuzații in cazul asasinarii fostului agent dublu Serghei Skripal, noteaza intr-o declaratie semnata de ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin. Anterior, omologul…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a-si reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei. Pe ordinea…

- Administratia Trump a anuntat, joi, noi sancțiuni contra Rusiei pentru amestecul în atacurile cibernetice ce ar fi avut ca scop denaturarea rezultatelor alegerilor prezidentiale din 2016, anunta AFP-

- Cancelarul german Angela Merkel, care a depus juramantul miercuri pentru al patrulea sau mandat, va face o vizita la Varsovia luni, au anuntat televiziunea publica poloneza si agentia PAP, transmite AFP. Potrivit presei poloneze, care citeaza informatii din surse diplomatice, Varsovia va fi a doua capitala…

- Judecatoria Sectorului 5 a respins, miercuri, cererea depusa de fostul senator Dan Voiculescu de a beneficia si el, in baza legii recursului compensatoriu, de recalcularea zilelor de inchisoare executate, desi a fost eliberat conditionat. Decizia nu este definitiva.

- Sancțiuni dure pentru munca la negru, adoptate de Parlament: Angajatorii care au salariați fara contract risca amenzi intre 20.00 și 200.000 lei, au decis, miercuri, deputații, care au votat cu 177 voturi pentru, 71 impotriva si 6 abtineri, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute in urma confruntarilor produse sambata, la Kiev. Confruntarile au izbucnit in momentul in care autoritatile au intervenit pentru demontarea corturilor amplasate de protestatari in jurul Parlamentului Ucrainei. Tabara de…

- Rapidul are din nou probleme dupa ce Judecatoria Sectorului 1 a respins cererea de acordare a personalitații juridice a celor de la Academia Rapid 2017. Giuleștenii au 5 zile la dispoziție pentru apel, decizia nefiind una definitiva. In prima faza, la 14 februarie, Judecatoria Sectorului 1 a amanat…

- CSM respinge cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Sectia de Procurori a CSM a dat aviz negativ cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Decizia CSM a fost luata dupa audierea…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege în forma prezentata de catre premierul britanic Theresa May privind retragerea din Uniunea Europeana, întrucât sunt încalcate

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis sa respinga cererea de redeschidere a dosarului in care este implicat vicepremierul Paul Stanescu. Decizia este definitiva."Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, si-a exprimat convingerea luni ca presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA. "Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar…

- Monica Macovei, despre cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Europarlamentarul afirma ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a incalcat separația puterilor in stat, iar cererea acestuia de revocare a Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție „nu are…

- Cabinetul Dancila are pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect de lege de modificare și completare a unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice . Dupa adoptarea de catre Executiv, proiectul pleaca la Parlament, spre dezbatere și aprobare. In noiembrie 2017, ministerul condus…

- Peter Tauber, secretarul general al partidului conservator al cancelarului german Angela Merkel, demisioneaza din Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza AFP, conform news.ro.Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi. "Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta persoana juridica SC Tel Drum…

- In data de 13.02.2018, in intervalul orar 07.00-20.00, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a organizat o actiune cu efective marite, avand ca scop mentinerea climatului de siguranta publica, prevenirea infractiunilor contra persoanei si contra patrimoniului, precum si prevenirea si combaterea ilegalitatilor…

- Sanctiuni financiare mai dure, publicarea condamnarilor, consolidarea puterilor prefectilor si inspectiei muncii se afla intre masurile pe care Guvernul francez le-a anuntat luni, in lupta impotriva fraudelor in munca detasata, in contextul prezentei unui numar mai important ca niciodata de muncitori…

- Tribunalul Valcea, ”respinge, ca neintemeiata, cererea de chemare in judecata principala formulata de reclamanta. Respinge, ca neintemeiata, cererea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata ia act ca paratul si-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe…

- Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari forumuri anuale in domeniul relatiilor internationale, ce va avea loc intre 16 si 18 februarie, se va desfasura pentru prima data in absenta ministrului german de externe, noteaza joi dpa. Actualul detinator al portofoliului,…

- Liderul Partidului Social Democrat german (SPD), Martin Schulz, va demisiona de la conducerea formatiunii, urmand sa fie inlocuit de Andrea Nahles, sefa grupului social-democrat din Bundestag, au declarat miercuri surse din cadrul partidului, citate de dpa.Martin Schulz va prelua postul de…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Oferta de spatii noi de birouri de clasa A livrate anul trecut in Bucuresti a fost absorbita aproape in totalitate de cerere, arata raportul companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata de birouri din 2017, potrivit caruia 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata.…

- Înca un viceprimar din municipiul Balti si-a dat demisia. Este vorba despre Leonid Babii, cel care detine si functia de primar interimar. Functionarul a declarat la un post de televiziune local ca pleaca din motive de sanatate, scrie publika.md Cererea urmeaza sa fie acceptata de consilierii…

- Incidentul s-a produs la ora locala 09:00 (01:00 GMT) la o ora cand multi oameni se indreptau spre locul de munca, iar vehiculul utilitar a luat foc dupa ce s-a oprit pe trotuar, conform unui scurt comunicat oficial. O ancheta este in curs de desfasurare pentru a se stabili cauzele acestui incident,…

- Kremlinul a reactionat marti cu prudenta la publicarea de catre Washington a unei liste cu apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, susceptibili de sanctiuni, afirmând ca doreste sa ''analizeze'' pentru a trage concluzii înainte de a da

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- Autoritatile franceze au destructurat in cursul anului trecut un numar record de 303 retele de imigratie clandestina pe teritoriul Frantei, o crestere cu aproape 6% comparativ cu 2016, au indicat luni surse politienesti citate de AFP. In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor…

- CHIȘINAU, 26 ian — Sputnik. Coreea de Nord se arata disponibila sa reia negocierile cu privire la unirea cu Coreea de Sud daca aceasta va întrerupe relațiile cu Washingtonul. Într-un mesaj adresat coreenilor de pretutindeni, Guvernul și partidele politice din Nord au declarat…

- Guvernul ia masuri pentru asigurarea securitații sociale a lucratorilor moldoveni din Statul Israel. Astfel, migranții din cele doua state vor putea depune cererea de stabilire a pensiei si a altor prestatii de asigurari sociale de la noul loc de reședința.

- Inspectia Judiciara cere corespondenta dintre Comisia pentru alegerile din 2009 si Kovesi Inspectia Judiciara a solicitat Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile…

- UPDATE Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, luni, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în urma unei…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Anterior, președintele Klaus Iohannis a convocat, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări în vederea desemnării unui…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Guvernul sud-coreean a anuntat joi ca intentioneaza sa interzica tranzactionarea de monede virtuale, ceea ce a dus la un declin semnificativ al cotatiei bitcoin, transmite AFP, preluata de Agerpres. Se estimează că piaţa monedelor virtuale din Coreea de Sud reprezintă 20% - 25% din…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu responsabilii Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor pentru a incerca sa formeze un guvern, relateaza AFP. Aceasta prima reuniune din 2018 a avut scopul sa defineasca in principal continutul si modalitatile…

- Minoritatea maghiara din Ucraina se teme ca aplicarea noii legi a educatiei, ce prevede ca educatia in limbile minoritatilor va fi disponibila doar in gradinite si scoli primare, va conduce la o asimilare lingvistica fortata, se arata intr-un reportaj publicat duminica de agentia France Presse.…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- Cancelarul german Angela Merkel a insistat asupra intaririi coeziunii la nivelul Uniunii Europene, care va fi 'problema decisiva' in anii urmatori, potrivit textului unei alocutiuni pe care cancelarul german o va rosti cu prilejul incheierii anului, relateaza duminica AFP.Citește și: Liviu…

- Conservatorii germani si rivalii lor social-democrati trebuie sa formeze o mare coalitie pana la Paste in 2018, pentru a scoate tara din impas, a declarat Hort Seehofer, un aliat cheie al cancelarului Angela Merkel, relateaza sambata AGERPRES, citand agentia DPA. Citeste si: Guvernul din Iran,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. Intrebat la Romania TV ce le raspunde reprezentantilor organizatiilor civice care…

- Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, anunța ca protestatarii nu vor obține absolut nimic in urma ieșirii in strada și ca nu au nicio șansa de izbanda in lupta cu Guvernul, organizand manifestații constant.