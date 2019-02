Stiri pe aceeasi tema

- Brexit-ul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a avertizat, joi, Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE).…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat duminica, cu ocazia ceremoniilor de marcare a 74 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz (Oswiecim, in sudul Poloniei), ca Holocaustul 'a fost comis nu de nazisti, ci de Germania lui Hitler', transmite AFP. 'Germania…

- Guvernul de la Helsinki le-a recomandat britanicilor care traiesc in Finlanda sa se inregistreze la autoritatile de imigratie cat mai curand posibil, in contextul ingrijorarilor in crestere legate de posibilitatea unui Brexit 'dezordonat', transmite dpa, preluata de Agerpres. În cazul…

- Oficialii Uniunii Europene examineaza planurile de a amâna Brexitul pâna în 2010, dupa ce Germania și Franța și-au aratat disponibilitatea de a extinde negocierile în contextul turbulențelor politice din Marea Britanie, relateaza Reuters, citând The Times. Planurile…

- Guvernul de la Dublin a anunțat ca a intensificat pregatirile pentru posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa din UE fara un acord, dupa ce Camera Comunelor de la Londra a respins în mod categoric Acordul Brexit negociat de Cabinetul Theresa May cu liderii europeni. Irlanda regreta rezultatul votului…

- Miercuri, 16 ianuarie, nu rata o noua apariție Carte pentru toți semnata de Richard Overy, o carte concisa și minunat argumentata – “1939. Numaratoarea inversa.” Cartea relateaza succint, dar temeinic, evenimentele petrecute in cei douazeci de ani de insecuritate și criza ce au urmat Marelui Razboi.…

- Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May va fi votat pe 15 ianuarie, dupa ce a fost amanat din luna decembrie 2018. Ședința in care se vor discuta condițiile ieșirii Marii Britanii din UE va avea loc in saptamana 14-18 ianuarie, dar surse guvernamentale avanseaza data de 15 ianuarie. Marea…

- Londra ar putea pierde 800 de miliarde de euro pana in martie 2019, dupa ce mai multe banci importante au inceput sa iși mute operațiunile in orașul Frankfurt, din Germania, relateaza The Guardian.