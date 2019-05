Guvernul german a decis miercuri continuarea participarii la misiunea NATO din Kosovo, KFOR, dar cu o reducere a efectivelor maxime de trupe germane de la 800 cat este in prezent la 400, relateaza dpa. Acest plafon este suficient ca Bundeswehr (fortele armate germane) sa reactioneze rapid la orice deteriorare neasteptata a situatiei de securitate in zona, la 20 de ani dupa desfasurarea initiala in Kosovo, a explicat cabinetul de la Berlin. Pentru a deveni efectiva, decizia ministrilor mai trebuie aprobata si de parlamentul german. In prezent, in Kosovo sunt desfasurati circa 70 de militari germani.…