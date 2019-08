Guvernul german critică arestările din urma manifestaţiilor de la Moscova Guvernul german a criticat duminica arestarea a sute de oameni la protestele din ajun de la Moscova, relateaza dpa. "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica o purtatoare de cuvant a MAE de la Berlin, precizand ca Germania asteapta o "eliberare rapida" a tuturor manifestantilor pasnici. Circa 600 de protestatari - sau 40% din cei 1.500 de oameni care au participat la un miting neautorizat al opozitiei in centrul Moscovei - au fost arestati sambata de fortele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a criticat duminica arestarea a sute de oameni la protestele din ajun de la Moscova, relateaza AGERPRES."Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat…

- "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica o purtatoare de cuvant a MAE de la Berlin, precizand ca Germania asteapta o "eliberare rapida" a tuturor manifestantilor…

- Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor din Germania (KBA) a cerut Daimler sa recheme in service inca 60.000 de masini Mercedes-Benz GLK 220 CDI fabricate in perioada 2012 – 2015, deoarece aveau instalate dispozitive capabile sa reduca emisiile in cadrul testelor de laborator, a anuntat publicatia…

- Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamâna aceasta NATO ca are în vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce înseamna o crestere de 5 miliarde de euro fata de 2018 si un procent de 1,35% din PIB-ul german.

- Germania si-a majorat semnificativ bugetul apararii in acest an, indica surse informate citate vineri de dpa, conform agerpres.ro. Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de…

- Germania si-a majorat semnificativ bugetul apararii in acest an, indica surse informate citate vineri de dpa. Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de 5 miliarde de euro…

- 'Nu pot sa va informez aici despre cazuri concrete, dar o atentie sporita cu privire la acest subiect este de o anumita vreme nu doar necesara, dar si practicata, in Germania, ca si la nivel european', a declarat pentru presa purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert.…

- Guvernul de la Berlin si-a sustinut in parlament planurile de a relaxa legislatia muncii si de a permite unui numar mai mare de oameni sa lucreze in Germania, informeaza presa germana. Ministrul de interne Horst Seehofer a calificat drept "istorică" decizia de deschidere a pieţei muncii, care…