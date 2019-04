Guvernul german a aprobat înăsprirea reglementărilor legale pentru deportare Guvernul german a aprobat miercuri o lege controversata care inaspreste regulile pentru expulzarea solicitantilor de azil ale caror cereri au fost respinse, in scopul reducerii numarului deportarilor esuate, relateaza dpa.



"Legea returnarii ordonate" propusa de ministrul de interne Horst Seehofer va face mai dificila situatia strainilor care trebuie sa paraseasca Germania pentru a evita deportarea.



Printre altele, ea ar urma sa faca sa fie mai usoara plasarea in detentie a oamenilor pentru o scurta perioada de timp inainte de deportare.



Seehofer considera proiectul…

Sursa articol: agerpres.ro



