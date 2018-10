Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) din Bavaria, care detine majoritatea absoluta de decenii in cel mai mare land german, a coborat sub 33% din intentiile de vot, indica un sondaj preelectoral dat publicitatii joi, cu trei zile inaintea scrutinului regional, transmite dpa preluata de Agerpres. Potrivit…

- Exista reforme care potrivit FMI pot dauna Italiei, mai ales cele privind pensiile si munca. Vesti bune in schimb in ceea ce priveste somajul, in scadere de la rata de 11,3% din 2017 la 10,8% in acest an in Italia, in timp ce estimarea pentru 2019 este de 10,5%, potrivit La Stampa , citat de Rador.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat astazi, ca programul Rabla va fi reluat de luni, fiind vorba de 30.000 de noi prime de casare disponibile in urma aprobarii de catre Guvern in aceasta saptamana a rectificarii Fondului pentru Mediu cu 198 de milioane de lei. Potrivit ministrului, sunt…

- Mare adversar al politicii promovate de cancelarul federal, Angela Merkel, pentru primirea de refugiati, Horst Seehofer a sustinut in marja unei reuniuni a partidului sau, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), ca imigratia este 'mama tuturor problemelor' in Germania, relateaza publicatiile Bild si Die Welt.…

- Cancelarul german Angela Merkel se va duce la Chemnitz, orașul din fosta Republica Democrata Germana (RDG) afectat de zece zile de violențele extremei drepte dupa o crima atribuita refugiaților, a anunțat orașul, marți. Cancelarul, contactat, nu a reacționat imediat, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat duminica Statele Unite de comportament asemanator lupilor și a declarat ca Ankara va continua sa tranzacționeze in alte valute cu Rusia și cu alte tari. "America se comporta ca niște lupi salbatici. Nu ii credeti pe americani", a declarat el in timpul…

- Guvernul mexican a cerut marti Statelor Unite sa intareasca frontiera lor comuna pentru a opri fluxul ilegal de arme care intra in tara, ca raspuns pentru Donald Trump, care criticase criminalitatea crescanda din tara vecina din America Latina, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- "Slab". Iata ce este pentru Trump sentinta suprema. Cea pe care o lasa sa cada regulat ca un cutit asupra adeversarilor sai de cand s-a instalat la Casa Alba. Intalnirea la care spera de multa vreme Donald Trump cu omologul lui Vladimir Putin s-a tradus printr-o demonstratie de forta, dar pe seama presedintelui…