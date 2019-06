Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul Pavel Filip, a aprobat in sedinta de marti, 11 iunie, o hotarare prin care s-a decis ca Ambasada Republicii Moldova din Israel va fi transferata de la Tel Aviv la Ierusalim.

- PNL susține acțiunile politice democratice ale formațiunilor conduse de Maia Sandu și Andrei Nastase, a anunțat, marți, Ludovic Orban. Liderul liberal a adaugat ca blocul electoral „ACUM” reprezinta garanția parcursului european pentru Republica Moldova. „Biroul Executiv al PNL a adoptat poziția oficiala…

- ''Este nevoie de o abordare echilibrata a tuturor factorilor politici pentru depasirea situatiei de criza din Republica Moldova. Voi acorda tot sprijinul necesar prin intermediul diplomatiei parlamentare pentru gasirea unei solutii care sa mentina Republica Moldova pe cursul sau european. In acest…

- Persoanele singure si familiile defavorizate din municipiul Buzau vor primi ajutoare sociale de urgenta de pana la 7.000 de lei, pentru a-si monta centrale de apartament. Masura initiata de Primarie a fost adoptata miercuri in Consiliul Local Buzau. Potrivit estimarilor, de sprijinul financiar al Primariei…