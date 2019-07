Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul medical din raionul Caușeni susțin Guvernul legal și legitim din Republica Moldova, guvernul Filip. Medicii indeamna cetațenii sa manifeste atitudine corecta pentru a depași criza politica in care ne aflam.

- Conducerea complexului da vina pe diferenta de curs valutar, aferenta creditelor de investitii pentru îndeplinirea cerintelor de mediu impuse de UE si explozia preturilor certficatelor de dioxid de carbon, care reprezinta 45% din cifra de afaceri.

- Deficitul bugetar a explodat, dublandu-se de la 5,5 miliarde lei la finalul lui martie la 11,4 miliarde lei la finalul lui aprilie. El este, de asemenea, de aproape doua ori mai mare decat deficitul din primele patru luni ale anului trecut.

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde in zacamantul Neptun din Marea Neagra, se arata in raportul financiar al OMV Petrom pentru primul trimestru, publicat vineri. "Neptun Deep: mediul legislativ actual nu oferă premisele…

- PSD iși reconfirma angajamentul de a aduce toate localitațile și satele Romaniei la standardul european de civilizație. Alaturi de Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) etapele I și II, acest nou program, derulat prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI), accelereaza schimbarile in bine…

- "Pentru acoperirea nevoilor de finantare de pe pietele externe pentru perioada 2019-2020 si luand in considerare suma ramasa disponibila de 0,022 miliarde euro se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 4 miliarde euro. Facem mentiunea ca in perioada 2019-2020 vor ajunge la…

- Guvernul se pregateste pentru imprumuturi tot mai mari pe pietele externe. Dupa ce la inceputul lunii a luat 3 miliarde de euro, inclusiv pe scadente de 30 de ani, acum Ministerul Finantelor propune majorarea cu 4 miliarde de euro a plafonului de imprumuturi pana la sfarsitul

- Aproximativ 1,7 miliarde de euro poate reprezenta valoarea profitului companiilor cu capital strain in 2018 ce ar putea fi injectat in economie in 2019, insa decizia depinde de predictibilitatea fiscala si legislativa, considera Oana Motoi, Managing Partner, Cromwell Evan Global. Consultantul…