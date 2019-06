Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit polițiștilor accidentul s-a produs intre un autoturism și o autoutilitara, șoferul mașinii fiind sub infulența alcoolului. „Pe DN 1 la km 177 + 900 m, sens de mers Codlea spre Ghimbav, a avut loc o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara. In urma impactului a rezultat o victima,…

- Trimisul special Libertatea in Republica Moldova, Ștefan Pana, relateaza ca sediul Guvernului de la Chișinau este pazit de foarte multe efective de jandarmi și polițiști. In jurul pranzului, premierul ales de deputați, Maia Sandu, ar vrea sa intre in sediul Executivului, insa accesul acesteia și al…

- Un accident grav a avut loc sambata dimineața, 2 iunie, in orașul Novaci. Trei oameni au murit, dupa ce mașina lor a cazut in raul Gilort de la aproximativ 5 metri inalțime, in interior fiind 4 persoane. La fața locului s-au deplasat echipele de descarcerare pentru scoaterea victimelor din autoturism…

- Un scandal in care au fost implicati trei medici a avut loc, marti, la Spitalul Judetean Craiova, iar politistii au deschis o ancheta in acest caz, relateaza News.ro.Citește și: Ambasadorul Romaniei in Danemarca, dupa dezastrul din Diaspora: 'Nimeni nu a știut ca aplicația folosita in procesul…

- Explozie puternica pe o strada pietonala din centrul orasului francez Lyon. Cel putin opt persoane au fost ranite, inclusiv un copil. Politistii nu exclud versiunea unui atentat terorist, iar presedintele Emmanuel Macron a calificat incidentul drept un atac."A fost un atac la Lyon.

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj si politistii au demarat anchete in cazul accidentului petrecut joi, la Stoina, unde patru persoane au fost ranite dupa ce traversa unui pod aflat in lucru a cazut. Purtatorul de cuvant al ITM Gorj, Neli Matei, a precizat, pentru AGERPRES, ca a avut loc o…

- Hotararea Curții de Apel Bacau prin care au fost menținuți dupa gratii toți cei patru medici ortopezi de la Spitalul Județean Neamț arestați pentru corupție, obținuta de Sursa Zilei, scoate la iveala o latura extrem de urata a acestor medici. Polițiștii de la Direcția Generala Anticorupție au reușit…

- Medicii au confirmat alte sase decese cauzate de gripa, intre care si al unui bebelus de patru luni. Astfel, numarul total al deceselor cauzate de gripa ajunge la 186, informeaza News.ro.Citește și: ALERTA ALIMENTARA - Kaufland a retras acest produs de pe raft: produce reactii alergice la…