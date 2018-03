Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul condus de Gentiloni va continua sa gestioneze problemele curente pana la formarea unui nou guvern.Camera Deputatilor si Senatul italian si-au desemnat sambata presedintii, desi nu exista o majoritate in niciuna din camere. Coalitia de dreapta condusa de Silvio Berlusconi si formatiunea…

- Momente emotionante pentru politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba. In prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Irineu Pop, arhiepiscop de Alba Iulia si a oficialitatilor judetene, la sediul inspectoratului avut loc vineri sedinta festiva, in cadrul careia au fost avansati, in gradul profesional…

- Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan a participat la o ședința de lucru cu angajații Administrației Publice Locale (APL) din raionul Edineț, cetațeni din localitate și angajați din serviciile disconcentrate in teritoriu.

- In baza protocolului de asociere recent incheiat intre Consiliul Județean Cluj și Ministerul Sanatații, in dupa-amiaza zilei de luni, 12 martie, in Sala Mare a instituției a avut loc prima ședința tehnica de lucru referitoare la construirea Spitalului Regional de Urgența Cluj. Obiectivul principal al…

- CHIȘINAU, 12 mart – Sputnik. Ministrul Justiției, Alexandru Tanase, a anunțat la finele saptamânii trecute ca își va prezenta în zilele ce urmeaza cererea de demisie din funcția pe care o deține în Guvernul Filip. Tanase este la al doilea mandat în funcția de ministru…

- Membrii Guvernului si Parlamentului nu vor participa maine, 7 martie, la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de presedintele Igor Dodon. Anuntul a fost facut astazi de liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, spunand ca decizia a fost luata la sedinta de la…

- Desi intervin continuu pentru salvarea vietii si a bunurilor comunitatii prin misiuni intreprinse in situatii foarte dificile, de cod portocaliu, pompierii militari isi respecta traditia si aniverseaza, miercuri, 88 de ani de la infiintarea Protectiei Civile in Romania.

- Republica Moldova și Romania intensifica cooperarea in cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru Despre aceasta a fost discutat in cadrul Forumului Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, la lucrarile caruia au participat prim-ministrul Pavel Filip și premierul Romaniei, Viorica Dancila, transmite…

- Premierul Viorica Dancila a convocat, marti seara, la intoarcerea din Republica Moldova, un comandament de iarna la Palatul Victoria, care este programat sa inceapa la ora 20,30, au precizat surse guvernamentale, conform Agerpres.Citește și: Vesti IMENSE de la Guvern: Vin banii de la stat…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, a fost citat pentru audieri la sediul Inspectiei Judiciare, informeaza Antena3. La sediul Inspectiei este asteptat, incepand cu ora 13, si fostul deputat Vlad Cosma. Inspectia Judiciara (IJ) s-a sesizat din oficiu cu privire la afirmatiile fostului deputat Vlad Cosma,…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, si premierul Romaniei, Viorica Dancila, au avut o intrevedere bilaterala marti, 27 februarie, la Chisinau. Oficialul moldovean a remarcat ca dialogul a fost unul constructiv si sincer, care va consolida parteneriatul strategic moldo-roman.

- Coaliția PSD-ALDE are discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca ministrul Tudorel Toader la ora 18:00. Biroul lui Liviu Dragnea a fost vizitat de mai mulți lideri PSD, iar in urma cu puțin timp acolo au ajuns și liderii ALDE,…

- CHIȘINAU, 15 feb – Sputnik. Fracțiunea parlamentara a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a înaintat, în ședința plenara de joi, moțiune simpla asupra politicii interne în domeniul economiei, realizata de Ministerul Economiei și Infrastructurii, condus de ministrul…

- Pre;edintele Klaus Iohannis i-a dat de gol pe Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Șeful statului a spus ca i-a chemat pe cei doi pentru a avea o discuție pe mai multe teme. Justiția nu a fost ocolita, dar s/a vorbit și despre politica externa."DNA și conducerea fac o treaba foarte buna. Aceasta…

- Cabinetul de ministri din Ucraina a aprobat in sedinta de Guvern Acordul de Control in comun al persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor si obiectele in punctele comune de trecere a frontierei moldo- ucrainene. Anuntul a fost facut de premierul Pavel Filip.

- Proiectul de lege privind reducerea presiunilor asupra mediului de afaceri a fost discutat cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare și cu businessmanii. In cadrul sedintei conduse de premierul Pavel Filip s-a decis ca versiunea inițiala a proiectului sa fie modificata.

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o discuție telefonica cu premierul României, Vasilica-Viorica Dancila. Oficialii au abordat parteneriatul strategic dintre cele doua state și domeniile prioritate de colaborare. Pavel Filip a felicitat-o pe doamna Dancila cu ocazia învestirii…

- Niciunul nu vrea sa faca declaratii, dar situatia este clara Presedintele PMP Constanta, Claudiu Palaz, si deputatul Robert Turcescu, din cadrul aceluiasi partid, nu mai pot conlucra sub acelasi acoperis. Tensiunile aparute inca de anul trecut se pare ca au escaladat, iar deputatul Robert Turcescu isi…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca programul de guvernare este pregatit, urmand ca unii membri ai Guvernului sa predea mandatul si sa ii pregateasca pe noii ministri. Intrebata, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca s-a discutat si despre modificarile…

- Ședința PSD este programata sa inceapa la ora 11.00. ALDE se reunește cu o ora mai devreme. Cu propriile criterii de integritate puse in sertar, social democrații cu probleme penale pot fi desemnați miniștri.

- In anul 2018, Filiala Caușeni a Zonei Economice Libere Balți va fi renovata prin constructia retelelor, comunicatiilor, drumului de acces si amenajarea teritoriului. In acest scop, Cabinetul de Miniștri a decis astazi includerea proiectului „Oportunitati pentru atractivitatea investitionala in economia…

- Cabinetul de Ministri a decis initierea negocierilor asupra Programului-pilot intre Guvernul Republicii Moldova si cel al Israelului cu privire la angajarea moldovenilor in calitate de ingrijitori ai persoanelor varstnice cu dizabilitati din Israel, transmite IPN.

- In cadrul ședinței de astazi, prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip a felicitat membrii cabinetului de miniștri cu ocazia performanțelor din economie, și anume cu creșterea economica cu 4%."Vreau sa aduc mulțumiri membrilor cabinetului de miniștri.

- Fostul ministru de externe Andrei Galbur a fost numit in funcția consilier principal de stat al prim-ministrului in domeniul politicii externe, informeaza NOi.md. O dispoziție in acest sens a fost semnata de șeful Executivului, Pavel Filip. Totodata, fostul ministru al economiei Octavian Calmic a fost…

- Fostul ministru de externe Andrei Galbur, ex-ministrul economiei Octavian Calmic și fostul ministru pentru reintegrare, Gheorghe Balan au fost acum numiți consilieri in cabinetul prim-ministrului Pavel Filip.

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a confirmat luni ca in sedinta conducerii partidului care are loc la sediul din Kiseleff nu se vor discuta propuneri de ministri in Guvernul care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.

- Sedinta coalitiei PSD-ALDE s-a terminat in urma cu scurt timp. Surse au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca in cadrul intalnirii s-au discutat mai multe proiecte legate de Centenar, dar si proiecte sociale si de infrastructura.Un alt punct al intalnirii l-a reprezentat scaderea TVA, despre…

- Astazi se implinesc exact 2 ani de cand Pavel Filip și echipa guvernamentala a intrat in funcție. Se intampla aproape de miezul nopții, in mare taina la reședința prezidențiala. Asta in timp ce, afara mii de moldoveni protestau impotriva guvernarii.

- PSD a decis sa intre in sedinta de urgenta pentru validarea cabinetului Viorica Dancila. Comitetul Executiv National (CEXN) a fost convocat pentru luni, 22 ianuarie, de la ora 16:00, la sediul PSD din Kiseleff.In aceasta sedinta urmeaza sa fie votati si noii ministri. Dupa acest vot se va…

- Coaliția PSD-ALDE modifica iar Programul de Guvernare, urmand ca forma noua sa fie supusa votului Parlamentului o data cu votul de investitura al Guvernului condus de Viorica Dancila. Nu este prima data cand se va schimbari in program. Și dupa demiterea Guvernului Grindeanu, noul premier, Mihai Tudose…

- Marcel Ciolacu, Marius Nica, Felix Stroe au absentat de la ședința de Guvern de miercuri. Cel putin doi dintre ei sunt pe lista celor vehiculați ca va pleca din Palatul Victoria. Luni, Liviu Dragnea a spus ca are nemulțumiri fața de unii miniștri și a precizat ca nu va mai accepta luarile…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni ca va vota cu partidul la ședința CEX a PSD. „Vreau sa va spun ca nu am avut nicio apariție publica, doar am citit scrisori, am urmarit apariții publice(...). Vorbim dupa CEX”, a spus Liviu Dragnea, luni, la…

- Cabinetul de miniștri s-a intrunit astazi in prima ședința din acest an, in noua componența, informeaza NOI.md. Cu acest prilej, premierul Pavel Filip le-a urat succes noilor veniți, precizind ca unica politica pe care o va face Executivul va fi „cea de buna guvernare”. „Este un an in care trebuie sa…

- Ceremonia de depunere a juramantului de investitura a noilor miniștri desemnați in Guvernul Filip. UNIMEDIA transmite live. Decretele vor fi semnate de șeful Legislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul funcției de președinte al țarii.

- Deputat PNL Cluj: In anul Centenarului, maghiarii solicita autonomia teritoriala in timp ce guvernul PSD-ALDE se cearta Deputatul PNL Cluj Adrian Oros a luat atitudine fata de recentele pretentii ale partidelor maghiare privind autonomia si a criticat lipsa de reactie a guvernului Romaniei in acest…

- "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni din acest an. Am vorbit de cateva luni de zile de faptul ca in luna ianuarie, dupa ce vom finaliza 2017, va trebui facuta o analiza a modului cum functioneaza in primul rand fluxul deciziei in interiorul…

- Potrivit prevederilor Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind calatoriile fara vize ale cetatenilor, cetatenii moldoveni au dreptul de a intra, tranzita si iesi de pe teritoriul Ucrainei in baza documentelor de calatorie prevazute in Anexa la Acord, transmite…

- La ședința de vineri s-a prezentat doar deputatul Sergiu Sarbu, cel care a și depus sesizarea la Curtea Constituționala. Reprezentantul președinției nici macar nu a fost prezent in fața magistraților de la Curtea Constituționala pentru a-și expune și apara punctele de vedere in privința refuzului…

- Deputatul Partidului Democrat Sergiu Sirbu susține ca cel tirziu dupa Craciunul pe stil vechi Guvernul Filip va avea o ședința in format deplin. Anunțul a fost facut de democrat imediat dupa ce Curtea Constituționala a decis instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova. {{263065}}Presedintele…

- Igor Dodon a semnat demisiile mai multor ministri din Guvernul Filip, dupa ce Partidul Democrat a decis sa faca remanieri, insa a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerand sa fie constate circumstante ce justifica interimatul functiei…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md, transmite News.ro . UPDATE 1: Igor…

- Vicepresedintele PL Valeriu Munteanu considera ca dupa demisia celor sase ministri din Guvernul Filip, Republica Moldova s-a pomenit intr-o situatie fara precedent in Europa, iar Cabinetul de Ministri, de fapt, este intrat in demisie.

- "In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Prim-ministru Pavel Filip a convocat in dimineața zilei de astazi la Guvern o ședința speciala pe tema crizei deșeurilor menajere de la Balți, dupa ce a primit sesizari de la mai multi locuitori, instituții, inclusiv o adresare din partea Primariei Balti.