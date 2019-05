STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 14 mai 2019

I. PROIECTE DE HOTARARI

1. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea art.7 din Hotararea Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie ''Prof.dr.G.K. Constantinescu''

2. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea inchirierii unor suprafete in imobilul proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, inregistrat sub nr. MFP 34391

