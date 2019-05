Stiri pe aceeasi tema

- "S-a adoptat o hotarare de Guvern pentru modificarea legislatiei specifice programelor guvernamentale cu garantia statului pentru clarificarea modalitatii de aplicare a prevederilor OUG 19/2019. Este o masura necesara care va duce la reducerea costurilor de finantare a creditelor acordate prin programele…

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri o hotarare care prevede ca pentru dobanda calculata creditelor acordate prin programele guvernamentale cu garantia statului se va utiliza indicele de referinta in locul ROBOR ului, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, transmite Agerpres.roS a adoptat…

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri o hotarare care prevede ca pentru dobanda calculata creditelor acordate prin programele guvernamentale cu garantia statului se va utiliza indicele de referinta in...

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri o hotarare care prevede ca pentru dobanda calculata creditelor acordate prin programele guvernamentale cu garantia statului se va utiliza indicele de referinta in locul ROBOR-ului, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.

- Guvernul a adoptat, joi, un proiect de hotarare pentru modificarea costului finanțarilor la programele „Prima Casa” și „Investește in tine”, respectiv inlocuirea ROBOR cu noul indice de calcul. Anunțul a fost facut de ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, conform Mediafax.Citește și: Protestatarul…

- Guvernul a aprobat, joi, alocarea a 700 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru restituirea taxei auto, a anuntat, la Palatul Victoria, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. "Am aprobat o hotarare de...

- Indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC), care înlocuiește ROBOR în privința creditelor în lei cu dobânda variabila, ​se aplica și programelor guvernamentale cu garanția statului - Programul Prima casa, Programul Prima Mașina și Programul "Investește…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat, joi, pentru prima data, IRCC, un indice care va inlocui ROBOR in calculul creditelor in lei cu dobanda variabila. Ministerul Finantelor a precizat ca acest indice va fi aplicat inclusiv programului Prima Casa. "Regula includerii in formula…