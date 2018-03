Guvernul face Comisie pentru adoptatea monedei Euro. Cine face parte din conducere

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a publicat scrisoarea adresata de prim-ministrul Viorica Dancila presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la posibile „ingerinte“ ale institutiei de la Bruxelles, „in functionarea Justitiei si statului de drept din Romania“.

- Comisia Naționala de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro, ce va fi inființata potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata astazi de Guvern, va pregati calendarul de intrare a Romaniei in Mecanismul unic de supraveghere și de adoptare a monedei euro, precum și acțiunile necesare…

- Guvernul va adopta, miercuri, o Ordonanta de Urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, in deschiderea ședinței Executivului. Comisia va fi condusa de premierul Romaniei și de președintele Academiei Romane.…

- Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta privind coordonarea manifestarilor de Centenar si cadrul legal de finantare a acestora. Anunțul a fost facut, miercuri, de premierul Viorica Dancila, care a ținut sa iși exprime regretul pentru intarzierile in adoptarea acestui proiect. “O alta Ordonanta…

- Guvernul a salutat marti celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei, premierul Viorica Dancila afirmand ca Romania, care a aderat de 25 de ani la miscarea francofona, este recunoscuta ca "stat-far" al acesteia in Europa Centrala si de Est. "Pentru tara noastra aceasta aniversare are…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta. Astfel, la inceputul anului erau 680.152 de restantieri, dupa cum reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a…

- Reprezentantii USR si Romania 100 cer, printr-o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila, informații despre finalizarea dosarului Rosia Montana pentru inscrierea pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

- Sedinta conducerii Partidului Social Democrat, in speta Comitetul Executiv National, in cadrul careia se vor discuta si valida candidaturile depuse pentru functiile de conducere puse la bataie la Congresul din aceasta sambata sta sa inceapa. E vorba despre candidaturile pentru functia de presedinte…

- Valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor…

- Managementul Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, incepand cu 5 martie 2018, are doi membri noi, Bogdan Plesuvescu, Presedinte al Comitetului de Direcție si Vasile Donica, Vicepresedinte al Comitetului de Direcție, care au primit aprobarea Bancii Naționale a Moldovei pentru…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului, citat de BBC.…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Am promis încă din…

- Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale, a afirmat, joi, premierul Viorica Dancila. "Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale. (...) Consider ca dezvoltarea locala este pilonul cel mai solid al dezvoltarii Romaniei. In ultimele doua saptamani,…

- Ministerul Finantelor va lansa, pe 1 martie, in dezbatere publica, o propunere de modificare a modului in care romanii care obtin venituri din activitati independente urmeaza sa depuna Declaratia 600, a precizat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi. "Am promis…

- Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pregatite in Codul fiscal, privind Declaratia 600, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Guvernul va introduce astazi in dezbatere publica varianta declarației, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie asumate și incluse…

- Vicepresedintele Comisiei de ancheta activitatii SPP, deputatul PNL Victor Paul Dobre, a afirmat marti ca prima persoana care ar trebui sa fie invitata sa dea explicatii in Comisie este Liviu Dragnea, deoarece el este cel care a sesizat nereguli in activitatea SPP. El sustine ca premierul Viorica…

- Guvernul atrage critici dure dinspre Bruxelles! Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan sustine ca PSD si ALDE ar trebui sa renunte la guvernare pe motivul unei scaderi dramatice a investitiilor publice. "Fara investiții publice, romanii vor trebui sa aleaga și in viitor daca sa ramana in țara pe…

- Guvernul va aproba astazi o ordonanta de urgenta care cuprinde masuri pentru mentinerea indemnizatiilor pentru mame si pentru concediul medical. Masurile sunt tranzitorii si se aplica pana la 30 iunie 2018, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern.

- Un nou flashmob are loc duminica, 18 februarie, in Piata Victoriei din Capitala, intitulat sugestiv "Ne furati viitorul!". Manifestatia are loc in contextul in care Guvernul a dat OUG 3, care scade semnificativ veniturile persoanelor aflate in concediu medical sau de crestere a copilului.…

- Guvernul ia masuri pentru menținerea salariilor pentru IT-isti și persoane cu dizabilitati Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii…

- Guvernul doreste sa fie in continuare partener cu marile companii, dar legea romaneasca va fi intotdeauna respectata, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, facand referire la cazul companiei petroliere Chevron care, recent, a fost obligata de o instanta internationala la plata unei sume catre statul…

- Sorina Pintea, noul ministru al Sanatații, are o poveste de viața mai puțin știuta. Aceasta este mama unei fetițe infiate. Sorina Pintea este noul ministru al Sanatații din Guvernul condus de Viorica Dancila. Aceasta este mama unei fetițe infiate . Sorina Pintea a incercat sa țina departe de ochii curioșilor…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca, in perioada urmatoarea, va fi identificata...

- Cu ocazia numirii sale in funcție, premierul Viorica Dancila a primit o scrisoare de felicitare de la președintele Consiliului European, Donald Tusk. Liderul UE i-a transmis ca Guvernul pe care il conduce are responsabilitatea de a apara valorile europene, iar ”progresele in menținerea statului de drept,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca „topaiala guvernamentala” este expresia consacrata a sefului statului. „Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Clarificarea masurilor fiscale, care au innebunit populatia este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui sa le faca viitorul Guvern condus de Viorica Dancila, a afirmat fostul premier Adrian Nastase

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Lucian Sova, propunerea pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernul condusa de Viorica Dancila, detine, potrivit declaratiei de avere completata lin anul 2017, un teren agricol de 10.000 mp in comuna Limanu, judetul Constanta, cumparat in anul 2006, un apartament de 44 mp in Bucuresti,…

- „Ultima ședința de Guvern in aceasta formula și am sa incep prin a va mulțumi tuturor pentru faptul ca in aceasta perioada, impreuna am asigurat buna funcționare a administrarii treburilor statului și buna funcționare a Executivului in cadrul prerogativelor legale pe care le-am avut in toata aceasta…

- „Nu va pot raspunde la aceasta intrebare. Nu pot sa stiu care e penal, care nu e penal. Ganditi-va ca sunt europarlamentar si am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare si ca justitia se infaptuieste de catre judecator. Deci acum nu pot sa spun…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600. Mai mult, intrebat daca in viitorul Guvern…

- Eurodeputatii romani, "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier Eurodeputatii romani si straini au fost "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier, a declarat la RFI europarlamentarul Catalin Ivan (grup S&D). El a mai spus ca Dancila…

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care conduce și organizația județene a PSD Constanța iși arata “bucuria și respectul” pentru Viorica Dancila, numita prim ministru al Romaniei. Liderul PSD este “increzator” ca primul premier femeie din istoria Romaniei va conduce Guvernul cu responsabilitate.

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Anterior, președintele Klaus Iohannis a convocat, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări în vederea desemnării unui…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Presedintele Nicolas Maduro i-a luat pe multi prin surprindere la inceputul acestei luni anuntand lansarea monedei virtuale petro, sustinuta de rezervele de petrol, gaze, aur si diamante ale tarii, scrie ZF.ro. In pofida scepticismului specialistilor in monede virtuale, ministrul venezuelean al comunicatiilor…

- Deși este cea mai saraca țara din UE, Bulgaria deține bitcoini în valoare de peste trei miliarde de euro, suma cu care și-ar putea plati o mare parte din datoriile pe care le are. Problema este ca pentru a face acest lucru, Bulgaria ar trebui sa-și vânda bitcoinii, iar daca…