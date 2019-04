Guvernul Estoniei a demisionat Cinci partide au intrat in parlament dupa alegerile din 3 martie, ceea ce a facut dificila formarea unei coalitii. Vineri, presedinta Kersti Kaljulaid ar trebui sa o insarcineze pe Kaja Kallas, care conduce partidul liberal Reforma, castigatorul alegerilor legislative, sa formeze un nou guvern. Jurista in varsta de 41 de ani si fost europarlamentar, sefa Reformei a declarat luna trecuta ca va alege sa deschida discutii cu Partidul Social Democrat, plasat al cincilea in alegeri. In martie, Reforma dnei Kallas si Centrul, partidul lui Ratas, plasat al doilea, nu au reusit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul eston Juri Ratas a prezentat oficial joi demisia guvernului sau de centru-stanga in urma recentelor alegeri parlamentare, avand totusi o sansa de a forma urmatorul guvern, relateaza France Presse.Cinci partide au intrat in parlament dupa alegerile din 3 martie, ceea ce a facut…

- Cinci partide au intrat in parlament dupa alegerile din 3 martie, ceea ce a facut dificila formarea unei coalitii. Vineri, presedinta Kersti Kaljulaid ar trebui sa o insarcineze pe Kaja Kallas, care conduce partidul liberal Reforma, castigatorul alegerilor legislative, sa formeze un nou guvern.Jurista…

- Presedinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, o va insarcina vineri pe lidera liberalilor din Partidul Reforma, Kaja Kallas, cu misiunea de a forma un nou guvern, la o luna dupa legislativele ale caror rezultate fac dificila formarea unei coalitii, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Partidul condus…

- Premierul estonian aflat la sfarsit de mandat, Juri Ratas, a demarat marti negocieri in vederea formarii unei coalitii cu un partid de extrema dreapta care a cunoscut o ascensiune spectaculoasa in urma ultimelor alegeri legislative, pentru a-i impiedica pe liberalii castigatori sa formeze un guvern,…

- Estonia are mari sanse sa aduca pentru prima data o femeie in fruntea guvernului, in urma victoriei in alegerile legislative a Partidului Reformei (liberal), condus de Kaja Kallas, fiica fostului prim-ministru si comisar european Siim Kallas, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Anuntul…

- Cu doua luni inaintea alegerilor europene, scrutinul legislativ din Estonia confirma ascensiunea euroscepticismului in Europa. Formațiunea de extrema dreapta EKRE intra «in forța» in parlament, revenindu-i de data aceasta 19 din cele 101 locuri, de trei ori scorul inregistrat in urma cu patru ani. Pare…

- Reforma, principalul partid liberal estonian, este aproape sigur de câștigarea alegerilor de duminica din Estonia, cu peste 30% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale din 379 dintre cele 451 de secții de votare, relateaza AFP. Potrivit comisiei electorale, acest partid ar putea obține,…

- Partidul Poporului Conservator din Estonia (EKRE, populist-eurosceptic), formațiune marginalizata de restul partidelor estoniene, ar putea deveni una din principale forțe politice de la Tallinn în urma alegerilor legislative care se desfașoara duminica, informeaza agenția The Associated Press,…