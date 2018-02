Guvernul doreste dezvoltarea programelor de alimentare cu apa curenta  

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica a debutat Adunarea generala a Asociației Comunelor din Romania (ACoR), iar intalnirea de anul acesta a deschis practic seria de festivitați ce vor marca centenarul Marii Unirii. In prima zi a intalnirii, primarii au discutat probleme interne ale asociației, iar pe parcursul zilei de ieri au…

- Prin masurile luate in ultimul an de guvernare, PSD nu urmareste ratiuni economice, ci pur politice, si anume favorizarea propriului electorat si prezervarea puterii, chiar si cu riscul de a impinge Romania intr-o criza in an electoral, cand PSD va arata ipocrit cu degetul catre Opozitie, avertizeaza…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- Dancila: Cele patru elemente care stau la baza Legii Salarizarii, indeplinite Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca nu considera ca Legea salarizarii este problematica si a afirmat ca indeplineste elementele care au stat la baza elaborarii actului normativ. "Eu consider ca cele patru…

- Numarul beneficiarilor de ajutoare alimentare europene acordate prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) se va reduce de aproape trei ori dupa introducerea noilor criterii de selectare a persoanelor aflate in nevoie. O estimare a autoritaților din Vrancea…

- Gripa a provocat deja 21 de decese Numarul deceselor cauzate de gripa la nivel national a ajuns luni la 21, potrivit Centrului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Un barbat în vârsta de 48 de ani, din judetul Iasi, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul…

- Ziarul Libertatea va arata cum se recicleaza deseurile din sticla, plastic si hartie in prezent si cati bani se pot castiga din aceasta industrie care transforma gunoiul in bogatie. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul sa recicleze mare parte din deseurile produse.…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- In cel mult patru ani, judetul Brasov ar putea avea 500 de statii de alimentare pentru masini electrice, sustine deputatul PSD Viorel Chiriac. El a precizat ca Guvernul are in lucru extinderea programului pentru finantarea acestor statii, pentru ca, pana in 2021, la reteaua electrica nationala sa fie…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Marian Preda a precizat ca ii felicita pe Mircea Dumitru (rector Universitatea București) și Ioan Aurel Pop (rector Universitatea Babes Bolyai din Cluj) pentru pozițiile adoptate. „Ii felicit pe prietenii mei Mircea Dumitru și Ioan Aurel Pop, rectorii UB și UBB, pentru pozițiile publice exprimate…

- Comertul electronic, in crestere Piata de comert electronic din România va continua sa creasca în acest an, urmând sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. În 2017, românii au cumparat de pe internet…

- "Legile justitiei, puse in acord cu deciziile Curtii Constitutionale" De la Bucuresti, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca sustine punctele de vedere ale presedintelui Klaus Iohannis si presedintelui Jean-Claude Juncker, în privinta independentei justitiei. El a precizat…

- Depunerea declaratiei fiscale 600, amanata Guvernul a prelungit pâna la 15 aprilie termenul de depunere a controversatei declaratii fiscale 600. Pâna atunci, Ministerul de Finante ar urma sa gaseasca o solutie pentru ca persoanele cu venituri extrasalariale legale sa depuna…

- Deputatul Marilen Gabriel Pirtea, coordonator al Comisiei de Educatie, Cercetare, Tineret si Sport a PNL, acuza guvernul ca ignora realitațile din sistemul de invațamant din Romania. Sistemul de finanțare al ministerului Educației defavorizeaza școlile din zona rurala dar și unitațile de invațamant…

- La un an de la alegerile parlamentare, PSD se pregateste sa si instaleze cel de al treilea Guvern. Dupa cabinetele conduse de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, mazilite dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea, in urma negocierilor, s a conturat guvernul cu cele mai multe femei din istorie, in…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa ”pricopseasca” Romania ”cu un analfabet la Educatie”, cerandu-i sa-l retraga pe Valentin Popa de pe lista cu ministri propusi, dar sa nu il inlocuiasca pe acesta cu ”groparul Educatiei, Cati Andronescu”.

- Lista miniștrilor din cabinetul Dancila este urmatoarea: Prim-ministru – Vasilica Viorica Dancila Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii – Paul Stanescu Viceprim-ministru, ministrul Mediului – Gratiela Gavrilescu

- Documentele de stare civila, in mod digital Documentele privind casatoria, divortul, nasterea si decesul ar putea fi puse la dispozitia cetatenilor în mod digital, un proiect în acest sens putând fi publicat zilele acestea, sustine Ionut Valeriu Andrei, secretar de stat în…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Primarul Catalin Chereches isi doreste educatie de calitate pentru copiii si adolescentii din Baia Mare Primarul Catalin Chereches ia atitudine si pune punctul pe „i”, dupa ce ministrul Educatiei a emis un ordin prin care ar urma sa „se taie din pix” mai multe clase din oras. Municipiul Baia Mare va…

- Reprezentantii industriei petroliere sunt ingrijorati Statie de alimentare Petrom. Foto: jurnaluldeilfov.ro. Reprezentantii industriei petroliere sunt îngrijorati de faptul ca unii politicieni considera ca redeventele percepute pentru gazul românesc nu sunt platite la un nivel…

- Comisarul european Corina Cretu sprijina investitiile in Romania Comisarul european Corina Cretu a aprobat investitii de peste 57 de milioane de euro pentru îmbunatatirea retelei de alimentare cu apa potabila în judetul Caras-Severin. Potrivit unui comunicat de presa, este…

- Directorul adjunct al cabinetului premierului japonez la Palatul Victoria Foto: Arhiva. Viceprim-ministrului Paul Stanescu a întâmpinat la sediul guvernului României delagatia japoneza condusa de directorul adjunct al cabinetului prim-ministrului japonez, Kotaro Nogami.…

- Nica spune ca "2018 este cel mai important an" pentru absorbia fondurilor UE, adaugand ca "Romania poate pierde definitiv 1.5 miliarde euro din actualul exercițiu". Postarea integrala a lui Marius Nica: 1.5 miliarde de euro pierduți pentru aleșii locali și mediul privat Dezvoltarea economica a Romaniei,…

- Presedintele Parlamentului Ungariei despre afirmațiile premierului Tudose Foto: Arhiva. Presedintele Parlamentului Ungariei, Kövér László, a declarat ca trebuie sa se raspunda pe un ton calm, pasnic si tolerant afirmatiilor premierului Mihai Tudose pe tema tinutului…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford, condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare a proiectelor in derulare. Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a afirmat prim-ministrul Mihai Tudose la o intalnire pe care a avut-o vineri cu reprezentantii companiei Ford. Potrivit unui comunicat al Executivului remis AGERPRES, premierul Tudose s-a intalnit la Palatul Victoria…

- 'Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- Guvernul de la Budapesta a acordat o finanțare record pentru organizații maghiare din Romania, respectiv peste 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar in ultimele zile ale anului trecut, scrie Rador. Potrivit sursei citate, Arhiepiscopia Romano – Catolica…

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz. Sebastian…

Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz.

- Romania a facut joi plata pentru primul sistem de rachete Patriot România a facut joi plata pentru primul sistem de rachete Patriot. Anuntul a fost facut de ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, care a explicat ca în 2018, peste 30 % din fondurile bugetare ale ministerului…

- "Stop Contrabanda" Autoritatile române au oprit în acest an aproape 150 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata neagra, valoarea capturilor ridicându-se la 80 de milioane de lei, conform datelor facute publice de British American Tobacco. Cele 150 de milioane…

- O inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a anului viitor, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, marti, Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, in cadrul audierilor din comisiile de specialitate…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a asigurat, marti dimineata, pe presedintele Uniunii Democrate din Romania, Kelemen Hunor, ca Guvernul maghiar urmeaza sa acorde sprijin in continuare pentru dezvoltarea institutiilor culturale si de invatamant care asigura pastrarea identitatii maghiare din Ardeal,…

- Kelemen l-a informat de asemenea pe premierul ungar cu privire la situația politica din Romania, a adaugat Havasi. Prima faza a programului de dezvoltare economica ce promoveaza bunastarea maghiarilor in țarile de origine a fost incheiat cu succes, au apreciat cei doi, promițand ca vor continua…

- Premierul Mihai Tudose participa vineri și sambata la Belgrad la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania, informeaza Guvernul. Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, va oferi vineri, de la ora locala 20,00, un dineu în onoarea premierilor român…

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au explicat, la inceputul ședinței de Guvern ca domeniile prioritare pentru Romania vor fi Sanatatea, Educația și dezvoltarea. Mișa a explicat ca se fac calculele pe o creștere economica de peste 5,5%.”Principalele domenii avute in…

- Paul Stanescu: Guvernul va aloca peste 4% din PIB pentru investiții Guvernul va aloca, anul viitor, peste 4% din Produsul Intern Brut pentru investitii, în ciuda faptului ca bugetul trebuie sa sustina majorarile salariale din Legea salarizarii. Vicepremierul Paul Stanescu,…

- SUA sunt si trebuie sa ramana un aliat Romaniei, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose. Totodata, el a precizat ca nu a stiut nimic despre raspunsul transmis Departamentului de stat al SUA, in numele Parlamentului, de catre presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu…

- Custodele Coroanei va adresa un discurs membrilor Corpului Diplomatic, a informat Biroul de Presa al Majestatii Sale Regelui Mihai I. Alaturi de principesa Margareta se vor afla principele Radu, principesa Elena, sotul acesteia, Alexander Phillips Nixon, principesele Sofia si Maria. In urma…

- Florin Georgescu: Nu orice crestere conduce la dezvoltare Prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu. Foto: captura video. Dezvoltarea economico-sociala a fost mai lenta în România decât cresterea economica, a declarat prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, în cadrul…

- Proiectul BRUA, "o prioritate pentru guvernul Tudose" Foto: gov.ro. Un nou gazoduct strategic în lungime de peste 500 de kilometri va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european BRUA, care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria…

- Liviu Pop: Vom lansa concurs intre autorii de manuale Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva Elevii vor avea un singur manual pentru fiecare materie în parte, iar pentru realizarea manualelor se va organiza un concurs al autorilor, a declarat astazi, la Galati, ministrul Educatiei, Liviu…

- Deputatul PSD Andreea Cosma se afla in aceste zile in Italia, unde participa la mai multe evenimente legate de implementarea in Romania a programelor de descoperire precoce a cancerului. Astfel de programe se afla in derulare in cooperare cu Universitatea de Medicina din Roma. In cadrul sesiunii …

