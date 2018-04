Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Mihaela Voicila a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Voicila e șefa PSD Campina și vicepreședinte al…

- Antreprenoarele sau femeile care vor sa faca afaceri pot participa la cursuri, workshop-uri si conferinte gratuite prin programul pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul IMM. Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat o propunere de procedura pentru acest program, al…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat schema de minimis și propunerile de proceduri de implementare pentru programul de microindustrializare 2018, stabilind un buget de 74.359.000 lei — la fel ca in 2017, insa numai 165 de firme vor beneficia de el — fața de 295 anul trecut.

- A afla cum gandesc oamenii care conduc afaceri de succes este mereu o provocare. Pentru ca ei, fiind implicati direct, vad lucrurile altfel. Si, probabil, de aceea, nu se regasesc in politica. Iar ideile lor nici atat. Nu demult, am stat de vorba cu directorul Sumitomo Electric Bordnetze,…

- Ministrul Radu Oprea a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investițiilor, stabilitații și predictibilitații, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri. ”Anul acesta și anii viitori vor fi ani ai stabilitații și ai predictibilitații. Este un mesaj puternic…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca isi doreste de la programul Start Up Nation 2018 sa fie mai simplu pentru cei care aplica, bancile sa judece la fel, iar toate aspectele sa fie tratate transparent si egal oriunde in tara. …

- "Dati-mi voie sa incheiem mai intai consultarile si dezbaterile. Nu ar fi onest fata de ceilalti cu care nu am apucat inca sa discutam sa ne antepronuntam si sa lansam o data. Maine (sambata -n.r.), vom fi la Constanta deja gata si cu graficul de timp, pentru ca eu am cerut ca lansarea programului…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a incheiat un contract pentru servicii de organizare a participarii agentilor economici la Targul International ESEF de la Utrecht, in Olanda, din perioada 20-23 martie, valoarea acestuia fiind de 391.159 de lei, fara TVA, potrivit…

- Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Senatorul Titus Corlatean, presedintele Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Romaniei la Consiliul UE din primul semestru al anului 2019, a prezentat, vineri, la Chisinau, actiunile tarii noastre de sustinere a proiectelor europene si euroatlantice…

- Zece firme romanesti au expus, zilele acestea, in SUA, articole de imbracaminte la targul international al industriei modei ''New York Fashion Week".Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, remis StartupCafe.ro, producatorii romani de haine au expus in perioda 26-28 februarie,…

- Consilierii judeteni se intalnesc astazi, incepand cu ora 12.00, intr-o sedinta ordinara pentru a vota mai multe proiecte, printre care si cel privind bugetul propriu al judetului pe anul 2018. Tot in sedinta de astazi va fi supus la vot proiectul care priveste acordarea titlului de „Cetatean de onoare…

- Orange Romania a inregistrat in ultimul trimestru al anului trecut o cifra de afaceri in valoare de 280 milioane de euro, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara a anului trecut, iar cifra de afaceri totala pentru 2017 este de 1,07 miliarde de euro, potrivit datelor comunicate miercuri de liderul…

- Doua tinere din județul Maramureș sunt cercetate penal pentru contrabanda cu țigari din Ucraina, dupa ce oamenii legii le-au prins ieri cu marfa in mașina. tot ieri, polițiștii au gasit un autoturism abandonat in care se aflau țigari de contrabanda.

- Eugen si Teo Sipos sunt doi frati antreprenori din Ramnicu Valcea care au decis sa-si extinda afacerea dezvoltandu-se si in mediul online. In urma cu sase ani acestia vindeau produse cosmetice profesionale doar in 10 judete din sudul si vestul tarii. In 2012 s-au hotarat sa-si extinda aria de vanzari,…

- Antreprenorii care au facut angajari și au inchiriat spații in programul Start-Up Nation, dar care au dosarele pe creditele-punte inca blocate la Fondul Roman de Contragarantare, consuma bani din proiect fara sa poata incepe producția in afacere, insa ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea,…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru Mediafax, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila. Decizia, semnata de Viorica Dancila, a fost publicata…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat spune ca vanzarea proiectelor Start-up Nation pe platforma de anunturi OLX este legala, insa, cei care preiau aceste proiecte trebuie sa fie constienti ca preiau si obligatiile companiei care a primit o finatarea de pana la 44.000 de…

Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala si nu incalca prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, insa noii detinatori ai acestor companii trebuie sa stie ca vor prelua inclusiv obligatiile ce decurg din implementarea schemei, precizeaza Ministerul pentru Mediul…

- Pentru anul 2018, obiectivele IPJ Maramures raman in stricta concordanta cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane. De asemenea, pentru acest an, prioritatile care vor sta la baza organizarii activitatii structurilor unitatii vizeaza urmatoarele aspecte: – Asigurarea…

- Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru Agerpres, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation si ca au trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, pentru…

- Conducerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a raspuns interpelarii parlamentare formulate de deputatul PSD Cluj Cristina Burciu, referitoare la crearea conditiilor optime pentru reintoarcerea romanilor in tara. Read More...

- BT a aprobat 1.800 de credite Start-up Nation. Ministru: "Programul are disfuncționalitați" Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a analizat programul Start-Up Nation, stadiul proiectelor acceptate la finanțare in ediția 2017 și masurile de fluidizare și creștere…

- Noua conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si partenerii din programul Start Up Nation au avansat, vineri, o perioada estimativa de finalizare a implementarii programului de finantare pentru firme noi, editia 2017, in conditiile in care multi dintre aplicantii de…

- In cadrul primei sedinte din acest an a Consiliului de Export s-a decis ca participarea la targurile internationale din semestrul al doilea al anului sa se realizeze ”in limita resurselor bugetare, in ordinea importantei si dimensiunii participative a lor”, a informat miercuri Ministerul pentru Mediul…

- Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si-a prezentat pe o retea de socializare „realizarile” mandatului incheiat luni, mentionand activitatile din SUA si „aparitia la postul de televiziune Fox News”.

- Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul…

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, spune ca va continua sa activeze in plan politic alaturi de "echipa din Guvern" si de PSD. "Nu plec acasa, raman alaturi de colegii mei. Ma bucur ca am avut ocazia sa fac parte din Guvern si vreau sa le multumesc tuturor colegilor mei din…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie.Intrebat ce parere are…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar la capitolul reveniri ii notam pe Rovana Plumb și Eugen Teodorovici.…

- Liviu Dragnea, a declarat vineri, înainte de ședința Comitetului Executiv National al PSD, ca în noul guvern nu va exista niciun ministru cu probleme penale. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizând…

- Legea Parteneriatului Public Privat a fost modificata si completata prin OUG nr. 104/14.12.2017, iar in aceasta perioada se lucreaza zilnic in cadrul unui grup de lucru la Ministerul Finantelor Publice la proiectul de H.G privind normele de aplicare, a anuntat vineri Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a spus, vineri, ca un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care il conduc si pentru Invest Romania este o prioritate sa incercam anul viitor…

- Fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2018 este de 14.000.000 de lei, potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul Finantelor Publice. Fondul se repartizeaza la nivelul de 1.000.000 de lei pentru fiecare extragere lunara ...

- Consilierii judeteni au votat la ultima sedinta a CJ Proiectul de Hotarare privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumei de 11.879.000 lei provenite din fondul constituit la dispozitia consiliului judetean pentru achitarea arieratelor din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital.

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pirvan, se teme ca noul Executiv ar putea schimba din nou programul de guvernare și reamintește faptul ca oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate. „Tot ceea ce stabiliți, dați-ne un timp pentru a ne adapta, nu mai reglementați…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose, dupa o intrevedere cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. „Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman AM POCU , din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation.Prin aceste proiecte, al caror beneficiar…

- Mihai Tudose a confirmat la Antena 3 faptul ca-și dorește comasarea anumitor ministere. Premierul iși dorește un Guvern mai suplu, care sa inceapa cu cifra 1 și care sa eficientizeze actul administraței publice. „Un Guvern cu 28 de ministere e cam mult. Eu mi-aș dori sa inceapa cu 1. Ca-s…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua programul national pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii . In 2018 programul va avea un buget de 1 milion lei , la fel ca in 2017, numai ca ar urma sa se revina la…