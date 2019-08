Guvernul discută rectificarea bugetară/ Dăncilă: Este o rectificare pozitivă Guvernul discuta în ședința de joi proiectul privind prima rectificare bugetara din acest an, a anunțat premierul Viorica Dancila. Aceasta a spus ca este o rectificare pozitiva și ca va fi asigurate sumele pentru plata salariilor și a pensiilor marite.



"Discutam în sedinta de Guvern de astazi prima rectificare bugetara din acest an. Este o rectificare pozitiva prin care asiguram plata majorata a salariilor si pensiilor, inclusiv noua crestere pe care o vom aplica începând cu 1 septembrie anul acesta. De asemenea, aceasta rectificare asigura si continuarea proiectelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

