- Guvernul va aproba, in sedinta de vineri, un proiect de hotarare pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata. Joi, premierul Viorica Dancila a declarat ca in privinta salariului minim diferentiat Guvernul va lua in calcul doar studiile si nu se va raporta la vechimea in munca.…

- Guvernul va discuta vineri proiectul de OUG privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, prin care planuieste sa inghete voucherele de vacanta la valoarea actuala, in urmatorii doi ani, si sa amane acordarea indemnizatiilor de vacanta.

- Guvernul planuieste sa inghete voucherele de vacanta la valoarea actuala, in urmatorii doi ani, si sa amane acordarea indemnizatiilor de vacanta, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG), publicat de Consiliul Economic si Social (CES), din cauza impactului negativ asupra bugetului

- Majorarea salariului minim se amana. Ministrul Finantelor spune ca Executivul mai are nevoie de o serie de avize pentru ca Hotararea de Guvern sa poata fi aprobata. „E o discuție cu sindicatele, cu mediul de afaceri. Ca și principiu și concept, e corect ca in timpul jocului regulile sa fie schimbate…

- Guvernul nu a hotarat inca data de la care va exista salariu minim diferentiat, desi premierul Viorica Dancila vorbea despre majorarea de la 1 decembrie. Asta inseamna ca romanii vor primi salariile marite abia din a doua luna a anului viitor, daca se va decide majorarea salariului minim pe economie…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care se majoreaza salariul minim brut de la 1 decembrie 2018 de la 1.900 lei la 2.080 lei. Masura fusese anuntata initial pentru 1 ianuarie 2019. ...

- Guvernul ignora, din nou, vocea mediului de afaceri si decide diferentierea salariului minim in functie de vechime si studii. Mai mult, sustine in continuare majorarea salariului minim de la 1 decembrie. Ministrul Muncii spune ca majorarea s-a amanat...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, luni seara, ca Guvernul lucreaza la o hotarare de guvern pentru cresterea salariului minim incepand din 1 ianuarie 2019 la valoarea de 2.050 de lei.