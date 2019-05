Guvernul discută în primă lectură proiectul ''O familie, o casă'' Guvernul discuta joi, in prima lectura, proiectul ''O familie, o casa'', o varianta mai aproape de nevoile cetatenilor a programului ''Prima casa'', a declarat premierul Viorica Dancila. "Discutam astazi (joi - n.r.), in prima lectura, proiectul 'O familie, o casa', o varianta mai aproape de nevoile cetatenilor a programului 'Prima casa'. Venim cu noi masuri de reducere a costurilor de finantare pentru romanii care doresc sa cumpere o locuinta. Concret, ne propunem cresterea nivelului garantiei guvernamentale de la 50%, cat este in prezent, la 80%… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

