- Presedintele PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a anuntat marti, 20 martie, ca formatiunea pe care o reprezinta a luat decizia ca in Republica Moldova sa se renunte la serviciul militar obligatoriu.

- Republica Moldova va renunța la serviciul militar obligatoriu și va avea doar militari angajați prin contract, informeaza Noi.md. Inițiativa aparține democraților și va fi pusa in aplicare treptat, astfel ca, in decurs de doi ani, tinerii vor fi scutiți de povara recrutarii obligatorii in forțele armate.…

- Serviciul militar nu va mai fi obligatoriu. O decizie politica in acest sens a fost luata de Partidul Democrat din Moldova. In aproximativ doi ani, locul recrutilor va fi luat de militari profesionisti, angajati in baza de contract.

- Coalitia guvernamentala israeliana a ajuns luni la un compromis privind inrolarea evreilor ultraortodocsi, informeaza AFP. Un comitet ministerial a aprobat o versiune preliminara a legii pentru prelungirea exceptiilor de la serviciul militar obligatoriu. Imediat dupa aceea, comisia pentru finante a…

- Programul „Drumuri bune pentru Moldova” prinde contur. Guvernul a aprobat astazi doua hotarâri pentru a pune în aplicare inițiativa data. Este vorba despre programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și programul…

- Comisia de la Venetia se intruneste pe 16 si 17 martie in prima sesiune plenara din acest an, urmand sa adopte mai multe avize. Potrivit agendei de lucru, trei vizeaza Republica Moldova, relateaza Radio Chisinau,

- Marian Cucșa, deputat ALDE Timiș, propune construirea unor adaposturi pentru aceste femei care pleaca de acasa din cauza abuzurilor partenerului de viața. Deputatul va avea discuții cu conducerea Consiliului Județean Timiș pentru a propune acest lucru – susținerea financiara a ridicarii unor…

- Adoptarea declaratiei de Unire cu Romania vine dupa ce, anterior, seful statului a criticat dur initiativa. In opinia lui Igor Dodon, aceste acțiuni atenteaza la suveranitatea, independența și integritatea teritoriala a Republici Moldova. ”Condamn in cel mai categoric mod actiunile unor reprezentanti…

- Gimnaziul din satul Bogzesti, raionul Telenesti, este prima institutie de invatamant din Republica Moldova care a semnat o Declaratie de Unire cu Romania, scrie HotNews.ro, citand Radio Chisinau si infoprut.ro. Declaratia a fost semnata de catre directoarea scolii, Olga Catrinescu, ...

- Declarația facuta astazi de liderul PDM Vlad Plahotniuc privind sprijinirea unui candidat comun pentru Primaria Capitalei sugereaza ca aceste alegeri nu vor mai avea loc, a comentat pentru Radio Chișinau secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. El crede…

- Doi noi deputati ai principalei formatiuni prokurde din Turcia, Partidul Democrat al Popoarelor (HDP), au ramas marti fara mandatele de parlamentar dupa ce au fost condamnati oficial in doua cazuri distincte, potrivit formatiunii lor politice, relateaza AFP si dpa. Ahmet Yildirim, vicepresedintele…

- Consiliul pentru Afaceri Externe al UE si-a exprimat ingrijorarea fata de modificarea legislatiei electorale in Republica Moldova si a somat autoritatile de la Chisinau sa asigure libertatea presei si sa realizeze reforme profunde in domeniul judiciar, intr-o reuniune desfasurata luni la Bruxelles,…

- Presedintia Republicii Moldova va cere institutiilor de la Chisinau sa investigheze activitatea consulului Romaniei la Balti, pe care il acuza de partizanat si de corupere politica a alesilor locali din nordul Republicii Moldova. Intentiile presedintiei pro-ruse de la Chisinau au fost anuntate in contextul…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri - intr-o conferinta de presa - ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Chirtoaca a subliniat ca renunta la mandat in semn de protest…

- Funcționarii de rang înalt de la Bruxelles înca o data accentueaza ca doresc sa vada rezultate, ca suportul pe care îl primește Republica Moldova trebuie resimțit de catre cetațeni. Astfel interpreteaza diplomatul și fostul vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Camerzan, declarațiile…

- Incapabila sa-si localizeze, in ciuda ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord, Argentina a promis miercuri o recompensa in valoare de 5 milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, citat de News.ro . Recompensa…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a pronuntat marti in favoarea unui serviciu militar obligatoriu la nivel national, cu o durata de "aproximativ un trimestru" sau chiar de "trei pana la sase luni", informeaza AFP. Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred…

- In cadrul unei conferințe de presa, prefectul Aradului, Florentina Horgea, alaturi de liderul de sindicat din cadrul CET, au punctat: „Exista o ințelegere semnata intre Primarie și furnizorul C-Gaz prin care municipalitatea și-a asumat responsabilitatea de a plati in avans facturile emise. Acum,…

- Municipalitatea a atras ieri atentia asociatiilor de proprietari ca au aparut noi prevederi legale aplicabile lor. Potrivit purtatorului de cuvant al Primariei, Sebastian Buraga, a intrat in vigoare un ordin al ministrului Finantelor Pubice (nr. 3103/2017) privind aprobarea reglementarilor contabile…

- Curtea Europeana a invitat Guvernul de la Chișinau sa prezinte observații privind refuzul autoritaților din Republica Moldova sa-l pedepseasca pe agresorul unei mame a trei copii, pe masura faptelor. In acest caz a intervenit Asociația Promo-LEX.

- Experții Comisiei Europene au constatat progrese semnificative inregistrate de Republica Moldova nu numai in ceea ce privește prima tranșa de asistența macrofinanciara din partea UE, dar au indemnat Guvernul sa continue reformele. Ei au vorbit despre acest fapt la intrevederea pe care prim-ministrul…

- Republica Moldova a transmis ca va trimite trupe in Romania care vor participa la un exercițiu militar multinațional din țara noastra Anunțul facut de Ministerul Apararii de la Chișinau a atras criticile președintelui moldovean, Igor Dodon, care se teme ca participarea la astfel de manifestații pericliteaza…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat, joi, o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa “securitatii informationale si amestecul abuziv în activitatea politica din Republica Moldova&", informeaza Radio Chisinau si

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa 'securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova', dupa ce Duma de Stat rusa (camera inferioara) a adoptat la sfarsitul lunii ianuarie o declaratie…

- Cooperarea moldo-chineza in domeniul militar a fost discutata astazi de ministrul Apararii Eugen Sturza si Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Republica Moldova, Zhang Yinghong, in cadrul unei intrevederi care a avut loc la Ministerul Apararii. Oficialii au trecut in revista stadiul actual al relațiilor…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- ”Sa vina romanii și din trei gaini doua sa ni le ia? Nu mai vrem”, declara o batrana la un post de televiziune. Se vedea ca sarmana este chinuita, speriata și cine știe prin ce a trecut in viața ei. Dar cel mai vizibil era faptul ca femeia era informata prost. Cineva, totuși, le baga in cap oamenilor…

- „Ipocrizia parlamentarului PSD Caprar nu are limite, se gasește vorbind omul care a votat ca Aradului sa i se fure 16 milioane de euro”, spune consilierul liberal, care enumera: „ Caprar demonstreaza ca nu e informat despre faptul ca Aradul are in derulare, impreuna cu alte trei orașe, un proiect…

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon in cadrul emisiunii ''Acces direct" de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, avertizand ca va recurge la ''toate caile legale''…

- In opinia presedintelui Igor Dodon, Consiliul Suprem de Securitate trebuie sa ia ''atitudine cu privire la actiunile indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale a Republicii Moldova''.Reactia sefului statului survine in urma unor declaratii simbolice de…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau.

- Cabinetul de ministri a dat miercuri aviz pozitiv initiativei Partidului Democrat (PD) de completare a Constitutiei prin includerea sintagmei privind aspiratiile de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european. Potrivit proiectului…

- La Timișoara, miercuri, 24 ianuarie, incepand cu ora 16, va fi desfașurat un tricolor de 100 de metri in Piața Operei, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor. Cei prezenți vor primi cate o brațara tricolor ca simbol al unitații naționale. Inițiatorii evenimentului, Alianța pentru Centenar, care…

- „Municipalitatea menține nivelul taxelor și impozitelor la cel din 2015. In decembrie s-a votat un proiect prin care se mareau taxele, ceea ce ar fi adus un plus de 800 mii euro la bugetul local. Datorita faptului ca din aceasta luna BERD ne returneaza peste 1,6 milioane euro din garanțiile lucrarilor…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat. Igor Dodon este liderul socialiștilor pro-Moscova, iar Partidul Democrat duce o politica pro-UE,…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md, transmite News.ro . UPDATE 1: Igor…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova va examina marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md, potrivit news.ro.Igor Dodon…

- Compania nationala de transport a gazelor naturale din România, Transgaz, a depus o oferta pentru achizitia societatii de stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse apropiate situatiei. Oferta a fost acceptata de catre autoritatile de la Chisinau, fiind…

- Federatia Rusa va avea de anul viitor un nou ambassador in Republica Moldova - Oleg Vasnetov - care il va inlocui pe actualul sef al misiunii diplomatice, Farit Muhametshin, informeaza Radio Chisinau, care citeaza publicatia rusa Kommersant.

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a respins propunerile noilor ministri înaintate de catre Partidul Democrat, argumentând ca majoritatea persoanelor propuse au dat dovada de inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism, relateaza Unimedia.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins joi candidaturile ministrilor propusi de Partidului Democrat (PDM), informeaza Radio Chisinau.Dodon a argumentat ca majoritatea celor propusi au demonstrat "inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism in functiile si activitatile…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a precizat ca daca avea puterile necesare, Traian Basescu ar fi fost declarat persona non-grata. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris pe contul sau de socializare ca daca avea puterile necesare el l-ar fi declarat pe Traian Basescu persona…

- "Umbla el cu torba prin tara. Daca ar fi voia mea si daca as avea competentele necesare eu l-as declara persona non grata demult si lucrul acesta ar fi corect", a declarat Igor Dodon, la emisiunea „Linia directa cu presedintele" de la Accent TV. In opinia lui Dodon, este o greseala "atunci cand un…

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat miercuri o noua tranșa de 22,2 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, dupa ce a avizat pozitiv raportul privind îndeplinirea de catre Guvern a angajamentelor asumate în cadrul programului. Anunțul a fost facut…