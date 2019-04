Guvernul din Mali a demisionat după masacrul dintr-un sat ai etnicilor peul Maiga, aflat in post de 16 luni, a demisionat joi, la cateva ore dupa examinarea in Adunarea Nationala a unei motiuni de cenzura a Guvernului, depusa miercuri de catre deputati din opozitie, dar si din cadrul majoritatii. El a prezentat atat demisia sa, cat si a ministrilor sai, precizeaza presedintia.



Keita ”a acceptat demisia premierului si a Guvernului si i-a multumit pentru loialitatea si simtul inalt al datoriei”, se arata in comunicat. ”Un premier urmeaza sa fie nominalizat in curand, iar un nou Guvern urmeaza sa fie infiintat, in urma unor consultari a tuturor fortelor politice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ​Președintele Klaus Iohannis a declarat ca reprezentanții PNL, USR, UDMR, PMP și ai minoritaților, care au participat la consultarile de la Cotroceni, „au îmbrațișat ideea organizarii unui referendum”. „Toți cei prezenți astazi s-au aratat îngrijorați de evoluția…

- Liderul Adunarii Naționale, Juan Guaido, a fost deposedat de imunitatea sa marți de catre corpul legislativ, loial președintelui Nicolas Maduro. Aceasta acțiune deschide calea catre procesul de condamnare al liderului și catre potențialul sau arest pentru presupuse acte de violare a Constituției, potrivit…

- Jurnalistul Ion Cristoiu afirma ca presedintele Klaus Iohannis a cazut intr-o capcana cand a crezut ca PSD va da ordonante de urgenta pe Codurile Penale si referendum. La emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, jurnalistul a sustinut ca legiferarea prin ordonante exprima teama unui guvern fata de propria…

- Prim-vicepresedintele PNL Bucuresti, Alexandru Nazare, si-a dat demisia din functia de sef al campaniei liberalilor pe Capitala, potrivit unei scrisori trimise conducerii formatiunii. Nazare a acuzat ca organizatia e „denigrata permanent”, in timp ce surse din conducerea formatiunii sustin ca plecarea…

- Prim-vicepresedintele PNL Bucuresti, Alexandru Nazare, si-a dat demisia din functia de sef al campaniei liberalilor pe Capitala, potrivit unei scrisori trimise conducerii formatiunii. Nazare a acuzat ca organizatia e „denigrata permanent”, in timp ce surse din conducerea formatiunii sustin ca plecarea…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu a denuntat vineri, la Bruxelles, "politicienii iresponsabili care alimenteaza ura impotriva musulmanilor", intr-o reactie la atacul impotriva a doua moschei in Noua Zeelanda, informeaza AFP. "Acest atac nu a fost cauzat doar de autorii sai directi,…

- UPDATE – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca liberalii au ‘cea mai puternica’ lista de candidati la alegerile europarlamentare. ‘PNL a decis astazi candidatii partidului la alegerile pentru PE. Intram intr-o batalie decisiva pentru Romania, pentru Europa. (…) Batalia care urmeaza nu…

- Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca ii face plangere penala presedintelui Klaus Iohannis, pentru abuz in serviciu, dupa refuzul de a o numi in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale. Seful statului are, potrivit Constitutiei, imunitate, astfel ca, pentru fapte penale de drept comun, raspunde dupa…