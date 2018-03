Stiri pe aceeasi tema

- FIFA le-a trimis un mesaj clar elenilor dupa incidentele grave de la PAOK - AEK (detalii aici). "Luați masuri urgente intr-o situație de neconceput. Altfel, intervenim noi". Isteria greaca a ajuns principalul subiect al discuțiilor de la Zurich. FIFA vrea masuri dure, imediate. Avertizand deja Grecia,…

- Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost intrerupta la scorul de 1-0. Meciul a fost suspendat dupa ce Fernando Varela, fostul jucator al Stelei, a marcat, insa arbitrul a anulat golul pe motiv pe ofsaid, dupa ce s-a consultat…

- Fotbalul din Grecia trece prin momente dificile, dupa ce PAOK Salonic pare a fi capul rautaților in ultima saptamana. Ieri, patronul gruparii „alb-negre” a patruns inarmat pe teren, in prelungirile meciului cu AEK Atena.

- Ministrul Sportului din Grecia, Georgios Vassilliadis, a declarat ca incidentele de la meciul PAOK Salonic - AEK Atena necesita masuri puternice, informeaza L'Equipe."Astfel de fenomene necesita masuri puternice. Nu vom permite nimanui sa ne deturneze de la aceasta cale, chiar daca decizii…

- Scene șocante la o partida de fotbal din campionatul Greciei. Derby-ul etapei a 25-a, PAOK Salonic-AEK Atena, s-a incheiat intr-un haos total. Fotbaliștii echipei vizitatoare au refuzat purși simplu sa termine meciul.

- Poliția a emis un mandat de arestare pe numele patronului lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis, dupa ce a acesta a intrat cu pistolul pe teren, la sfarșitul meciului cu AEK Atena.Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost…

- Fostul arbitru Adrian Porumboiu a comentat incidentele șocante care au avut loc aseara in Grecia, spre finalul partidei dintre PAOK Salonic și AEK Atena. "Norocul grecilor e ca și-au trimis specialistul in arbitraj in Romania (n.r. - ironie catre Kyros Vassaras, șeful CCA) Daca jucatorul cu numarul…

- PAOK Salonic - AEK Atena // Meciul de fotbal PAOK Salonic - AEK Atena, din prima divizie greceasca, a fost întrerupt dupa ce patronul gazdelor a intrat pe teren înarmat cu un pistol.

- PAOK - AEK, derby-ul pentru primul loc, s-a incheiat inainte de fluierul final. Un gol al lui Fernando Varela din minutul 90 a fost mai intai validat, apoi anulat de arbitrii intalnirii, lucru care a declansat haosul. Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a intrat pe teren si a urlat la fotbalisti sa…

- Arbitrul Kominis ar fi trecut in raport ca golul lui Varela a fost valabil și jucatorii lui AEK ar fi refuzat sa continue meciul. Concluzie: 1-0 pentru echipa lui Razvan Lucescu, dar adversarii il acuza pe patronul gazdelor, Ivan Savvidis. "Avea pistolul la el. Și i-a strigat «centralului»: "Ești mort!"…

- Meciul PAOK - AEK a fost intrerupt in minutul 90, dupa un scandal provocat de decizia arbitrilor de a anula golul marcat de Fernando Varela Desi arbitrul a revenit asupra deciziei mai bine de o ora mai tarziu, AEK a refuzat sa mai joace dupa ce patronul lui PAOK a intrat pe teren cu o arma Premierul…

- Patronul gruparii PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren la finalul meciului cu AEK Atena, avand un pistol la cureaua pantalonilor. El a patruns in teren dupa ce arbitrul a anulat golul marcat de Varela in minutul 90.Dupa ce oficiali de la PAOK si fani au protestat fata de anularea…

- Meciul PAOK Salonic - AEK Atena a fost suspendat in ultimele minute din cauza incidentelor. Meciul a fost intrerupt dupa ce Fernando Varela a marcat pentru echipa lui Razvan Lucescu, golul fiind apoi anulat.Initial golul din minutul 90 a fost validat, dar dupa o discutie cu asistentii, arbitrul…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, disputa in aceasta seara un derby vital in economia luptei la titlu. PAOK primește vizita lui AEK Atena, ocupanta primului loc din Grecia. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT&VIDEO pe GSP.ro. ...

- Comisia de Apel a Federatiei Elene de Fotbal a decis ca PAOK Salonic va primi inapoi cele trei puncte care i-au fost luate prin prima decizie ca urmare a incidentelor de la meciul cu Olympiacos. De asemenea, PAOK Salonic nu va mai juca fara spectatori, asa ca fanii au luat cu asalt casele de bilete…

- Problemele pentru PAOK Salonic continua dupa scandalul de la meciul cu Olympiakos Pireu, care a dus la anularea derbyului. Echipa lui Razvan Lucescu a aflat azi decizia: a pierdut 0-3 cu marea rivala, a fost depunctata cu 3 puncte și a primit doua meciuri acasa cu porțile inchise pentru fani. PAOK Salonic…

- Golul lui AEK a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21. In urma acestui rezultat, AEK Atena a urcat pe locul I in clasament, cu 54 de puncte. Fostul lider, PAOK Salonic, a coborat pe locul 2, cu 52 de puncte. Echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost invinsa, tot duminica, in deplasare,…

- Cu ocazia participarii la cea de a III-a editie a Forumului Economic de la Delphi, Grecia, desfasurat in perioada 1-3 martie 2018 sub auspiciile Presedintelui Republicii Elene, avand ca tema 'New Globalization and Growth Challenges', secretarul de stat pentru relatii bilaterale si afaceri strategice…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Grecia va avea avea nevoie de masuri de siguranta dupa incheierea planului international de asistenta financiara, in august, a declarat luni Yannis Stournaras, guvernatorul Bancii centrale de la Atena, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea unui program preventiv. Grecia a primit…

- din Salonic (Grecia) Ceea ce trebuia sa fie o victorie sustinuta de valoarea superioara si de forma mai buna a lui PAOK s-a transformat intr-o piesa de teatru cu final violent. Derby-ul PAOK Salonic - Olympiakos Pireu, locul 1 cu locul 3 din Grecia, s-a terminat inainte sa inceapa. Reporterii…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, disputa in aceasta seara derby-ul de foc al Greciei cu Olympiakos Pireu. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. livede la 18:30, PAOK Salonic - Olympiakos PireuClick AICI pentru liveTEXT Meciul e extrem de important in contextul…

- Fanii lui PAOK Salonic au luat cu asalt casele de bilete inaintea derby-ului cu Olympiakos. Partida se joaca duminica, de la ora 19:30. PAOK Salonic este aproape de a caștiga al 3-lea titlu de campioana din istorie. Formația antrenata de Razvan Lucescu este lider in Grecia cu un avans de doua puncte…

- AEK Atena s-a apropiat la doua puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos. Meciul AEK Atena – Xanthi Skoda, disputat duminica, s-a terminat cu scorul de 4-0. Au marcat Ognjen Vranjes (5, 19, 33) și Anastasios Bakesetas (44). Dupa 22 de etape, AEK Atena are 50 de puncte. Lider este PAOK,…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Lamia, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Pelkas (56) si Mauricio (62), anunța News.ro. PAOK Salonic este lider in clasament,…

- Inca o victorie pentru PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, in campionatul Greciei. Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Lamia. Golurile au fost marcate de Pelkas (56) si Mauricio (62). PAOK Salonic este…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Meciul PAOK – Larissa, in etapa a 21-a din Grecia. Revine Razvan Lucescu pe primul loc? Partida de fotbal care inchide runda se joaca la Salonic, de la ora 19.30. PAOK are 46 de puncte și ar putea sari de pe locul 2 pe prima poziție, cu condiția sa nu piarda jocul cu formația clasata pe locul 12-a in…

- PAOK Salonic castigase si prima mansa, de pe teren propriu, cu scorul de 2-0. In mansa retur, Yevgeniy Shakhov (30'), Jose Canas (67') si Efthymios Koulouris (79') au marcat golurile lui PAOK, in timp ce pentru gazde a punctat Theodoros Vasilakakis, in minutul 54.Formatia lui Razvan Lucescu…

- Guvernul de la Atena a comunicat ca Republica Macedonia ar trebui sa adopte un nume &"intraductibil&" care ar permite soluționarea disputei între cele doua țari, deoarece Atena considera ca numele Macedonia implica o revendicare teritoriala ce

- Razvan Lucescu a urcat pe primul loc in Grecia cu un gol marcat din penalty, in minutul 87. Echipa de fotbal PAOK Salonic, formația fostului selecționer al Romaniei, a caștigat astazi, in deplasare, 1-0 cu Panaitolikos (locul 12 din 16). A decis reușita lui Aleksandar Prijovic, de la punctul cu var,…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de „Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei vechi dispute dintre…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Curtea Constituționala a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat.

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…

- Britanicii aflați în Grecia au fost avertizați sa fie atenți la ceea ce manânca și beau dupa ce anarhiștii din aceasta țara susțin ca ar otravit mai multe produse din supermarketuri cu acid. Mai multe magazine grecești au fost forțate sa retraga o serie de produse din carne, lapte…

- Razvan Lucescu a obtinut a treia victorie consecutiva in campionat cu PAOK Salonic. E pe locul trei in Grecia la jumatatea sezonului, la un punct de liderul Olympiakos si la egalitate cu AEK Atena.

- Greva generala a provocat deja intreruperi si intarzieri in traficul terestru, dar si in cel aerian si naval, aeronavele inregistrand anulari ale unor curse si provocand aglomeratie si intarzieri pe aeroportul din Atena. De asemenea, navele raman ancorate in porturi timp de 24 de ore, in semn…