Guvernul desființează un spital din Timiș. Se va transforma în spital privat Conform autoritaților, spitalul din Ciacova nu mai este funcțional din 2011, iar cladirile sunt ale primariei. Un investitor privat și-a anunțat intenția de a realiza acolo o unitate sanitara, dar pentru acest lucru era nevoie de o Hotarare de Guvern. „Noi am gasit o unitate medicala care sa concesioneze cladirea și sa deschida un spital, prin contract cu Casa de Asigurari. Spitalul nu mai funcționa din 2011, dar nu a fost desființat, in acte. Se poate numai prin Hotarare de Guvern. Am dat hotarare de consiliu local, avize de la toate ministerele ca spitalul sa fie desființat și sa se… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

