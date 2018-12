Guvernul decretează sectorul construcțiilor PRIORITAR pentru următorii 10 ani: Firmele sunt SCUTITE de la plata contribuţiilor sociale Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, una dintre acesta fiind scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028., relateaza News.ro Astfel, nu vor luate, in calculul contributiilor datorate de firmele din costructii, veniturile din salarii realizate in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 de catre persoanele fizice in baza contractelor de munca incheiate cu firmele respective. Citește și: VIDEO ADEVARATUL INTERVIU… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, una dintre acesta fiind scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028. Astfel, nu vor luate, in calculul contributiilor…

- Firmele de constructii vor fi scutite de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, respectiv in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028, a anuntat marti seara ministrul Finantelor, Eugen Teodorivici.

- Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, una dintre acesta fiind scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028.

- Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, uintre care "taxa pe lacomie" pentru banci sau scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie…

- Astfel, nu vor luate, in calculul contributiilor datorate de firmele din costructii, veniturile din salarii realizate in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 de catre persoanele fizice in baza contractelor de munca incheiate cu firmele respective. Totodata, angajatii care sunt scutiti…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Palatul Victoria, ca Guvernul va adopta pana la sfarșitul anului o ordonanța de urgența privind introducerea unor masuri fiscal-bugetare și in domeniul investițiilor publice.Potrivit unui document guvernamental, printre masuri se…

- Angajatii din constructii vor avea un salariu minim brut lunar de 3.000 lei Foto: Arhiva. Guvernul raspunde solicitarilor antreprenorilor din constructii si declara acest sector prioritar pentru urmatorii 10 ani. Au fost stabilite mai multe masuri care vor sutine dezvoltarea domeniului…

- Guvernul incearca sa accelereze ritmul de colectare prin acordarea de noi bonificatii pentru plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale, insa beneficiile unei astfel de solutii sunt doar pe termen scurt. Pe termen lung insa, este obligatorie implementarea unei proceduri mai eficiente de…