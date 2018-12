Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul bulgar a decis miercuri sa nu adere la Pactul ONU cu privire la migratie si sa nu participe la Conferinta interguvernamentala de la Marakkech, la 11 si 12 decemrbie, relateaza AFP. ”Consiliul de Ministri a decis sa se abtina de la o aderare la Pactul mondial pentru migratii sigure,…

- Bulgaria nu va adera la acordul ONU privind reglementarea tratamentului in cazul migrantilor in intreaga lume, a indicat miercuri guvernul de la Sofia, citat de Reuters. ''In aceasta etapa, guvernul bulgar considera ca decizia de a nu adera la acordul 'Global Compact for Safe,…

- ''Toate chestiunile ar trebui sa fie discutate si toate intrebarile sa primeasca raspuns, altfel acest lucru se va intoarce impotriva noastra din punct de vedere politic. Daca este necesar, vom semna mai tarziu'', a spus Spahn, care si-a anuntat candidatura la presedintia CDU.Apelul sau…

- Bulgaria s-a alaturat luni numarului tot mai mare de state membre ale Uniunii Europene care se opun pactului Natiunilor Unite ce urmareste sa reglementeze tratamentul pentru migranti la nivel mondial, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Acordul global pentru o migratie sigura, ordonata…

- Austria va urma exemplul Statelor Unite si Ungariei si se va retrage din pactul Natiunilor Unite privind migratia, ca urmare a ingrijorarilor legate de faptul ca acesta va estompa linia de demarcatie dintre migratia legala si cea ilegala. Anuntul a fost facut miercuri de guvernul de la Viena, transmite…

- Austria va urma exemplul SUA si al Ungariei, care s-au retras din acordul global al Natiunilor Unite privind migratia, a anuntat miercuri agentia de presa austriaca APA, citata de Reuters. ''Austria nu va semna acordul referitor la drepturile refugiatilor si ale migrantilor, care va fi adoptat…

- Guvernul bulgar de centru dreapta a aprobat duminica proiectul de buget pe 2019, ce prevede un deficit fiscal de 0,5% din PIB si mai multe fonduri publice pentru angajatii de la stat, educatie si proiecte finantate prin fonduri europene, transmite Reuters, potrivit Agerpres. In august, Executivul…