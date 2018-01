Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul bulgar a supravietuit unei motiuni de cenzura supuse la vot joi si depuse de opozitia socialista care acuza guvernul de lipsa unor progrese in combaterea coruptiei generalizate din Bulgaria, transmite Reuters. Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Deputatii cehi au votat vineri pentru ridicarea imunitatii parlamentare a premierului populist demisionar Andrej Babis, acuzat pentru ca a folosit in mod ilicit fonduri europene, demers ce survine la trei zile dupa ce guvernul sau minoritar nu a obtinut votul de incredere, relateaza AFP.Parlamentul…

- Parlamentul de la Ankara a votat joi prelungirea cu inca trei luni a starii de urgenta impuse la scurt timp dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat canalul de televiziune CNN Turk, citat de Reuters. Masura va deveni efectiva vineri, 19 ianuarie 2018, la ora locala…

- Principala formatiune politica de opozitie din Bulgaria, Partidul Socialist Bulgar (BSP), a depus miercuri, in parlamentul de la Sofia, o motiune de cenzura contra guvernului condus de Boiko Borisov, caruia ii reproseaza lipsa de progrese in combaterea coruptiei, transmit AFP si BTA. Motiunea,…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Premierul japonez, Shinzo Abe, este asteptat la Bucuresti Premierul Japoniei, Shinzo Abe Foto: By Ajswab - Own work, CC BY-SA 3.0, Link Premierul japonez, Shinzo Abe, este asteptat mâine la Bucuresti, în cadrul unui turneu diplomatic în regiune, care mai…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a exprimat vineri dorinta presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene de ''normalizare'' a relatiilor cu Turcia vecina, ''fara a ascunde problemele'', relateaza AFP. ''Trebuie sa normalizam relatiile cu Turcia'', a estimat Borisov intr-o conferinta de presa…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, al carui stat detine presedintia Consiliului Uniunii Europene semestrul acesta, l-a indemnat, joi, pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, sa nu intervina in politica interna a Poloniei, informeaza site-ul Politico.eu.

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara a detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a facut apel joi la evitarea unei crize cu Polonia, acuzata de incalcari ale statului de drept si amenintata cu sanctiuni fara precedent de catre Bruxelles, relateaza AFP. "Trebuie…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.

- Situatia bugetara actuala a tarii a starnit multe controverse. Cum primarii sunt nevoiti sa treaca la masuri dure pentru a acoperi gaurile din bugetele locale, acest lucru a starnit furia oamenilor. La Pitesti, spre exemplu, au fost majorate taxele si impozitele locale, in unele cazuri chiar si cu…

- Partidele pro-independenta si-ar fi pastrat majoritatea in parlamentul catalan in urma scrutinului regional de joi, organizat la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne publicat de ziarul La Vanguardia…

- Parlamentul din Bulgaria a adoptat, miercuri, o lege anticoruptie, cu zece zile inaintea de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, insa presedintele Rumen Radev a anuntat ca nu este de acord cu prevederile acesteia si ca o va bloca prin veto, informeaza news.ro care citeaza Reuters.

- Parlamentul bulgar a adoptat miercuri, cu numai zece zile înaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, transmite AFP. Conform noii legi, o institutie unica va înlocui mai multe organe existente…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a imbunatatit, vineri, ratingul de tara al Bulgariei de la "BB plus" pana la "BBB minus", ca urmare a imbunatatirii indicatorilor externi, cresterii exporturilor si a economiilor populatiei. S&P a subliniat ca in cazul Bulgariei, managementul…

- PNL va continua lupta cu guvernul pentru a scapa Romania "din ghearele unei caracatițe care incearca sa confiște statul roman", chiar daca moțiunea de cenzura a fost respinsa, a declarat joi președintele liberal Ludovic...

- Respingerea moțiunii de cenzura PNL-USR a fost un prilej pentru Mihai Tudose de a critica atât Opoziția dar și de a ironiza demersurile șefului PSD, Liviu Dragnea. Motiunea de cenzura initiata de PNL si USR a fost respinsa de plenul reunit al Parlamentului întrunind 159 de…

- ”Dupa cum știți, azi, s-a dezbatut și votat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose, inițiata de PNL, USR și PMP. Eu am votat pentru stabilitate politica și sociala și pentru responsabilitate in actul de guvernare. Dintr-o perspectiva pesonala și egoista trebuia sa votez impotriva…

- Oul de ciocolata a fost mancat, iar jucaria a fost lasata pe masa miniștrilor din Parlamentul Romaniei. Premierul Tudose a spus insa ca nu el a fost cel care a mancat oul de ciocolata. „Eu nu am mancat, a mancat domnul vicepremier Ciolacu. Era o jucarie, un baiețel sau o fetița roz”,…

- Presedintii Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, participa joi, in timpul dezbaterii motiunii de cenzura, la o reuniune a organizatiei de pensionari a PSD, care are loc la grupul deputatilor social-democrati din Camera Deputatilor, informeaza news.ro.Reuniunea Consiliului…

- Partidul Național Liberal a organizat un miting in Parcul Izvor din București, in timpul dezbaterii moțiunii de cenzura. Mii de oameni s-au strans in fața Parlamentului, cu pancarte și fluiere, cu intenția de a face un lanț uman in jurul cladirii in timpul dezbaterii moțiunii cenzura inițiata de…

- Guvernul Tudose este azi in fata primei incercari de demitere prin motiune de cenzura. PNL, sprijinit de USR si PMP, a depus o motiune de cenzura impotriva Guvernului, dar calculele arata ca majoritatea PSD-ALDE nu are prea multe emotii la vot, mai ales ca UDMR a anuntat ca nu va vota motiunea. Opozitia…

- Partidul National Liberal cheama "oamenii nemultumiti de guvernarea PSD - ALDE" sa participe joi, la ora 11.00, in Parcul Izvor din Bucuresti pentru a face un lant uman in jurul Parlamentului Romaniei in timpul dezbaterii motiunii cenzura initiata de PNL "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma".

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat stabilirea zilei de joi pentru dezbaterea motiunii de cenzura ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, acuzand graba coalitiei pentru inchiderea rapida a subiectului. El anunta ca liberalii vor organiza un protest, incepand cu ora 11:00,…

- Calendarul pentru dezbaterea motiunii de cenzura va fi stabilit astazi Birourile permanente reunite ale Parlamentului vor stabili miercuri, 22 noiembrie, calendarul privind dezbaterea motiunii de cenzura sustinute de PNL, USR, PMP si deputati neafiliati. Atât puterea, cât…

- Parlamentul ceh a fost solicitat marti sa ridice imunitatea lui Andrej Babis, multimiliardarul populist mandatat sa formeze un nou guvern, pentru a permite inceperea urmaririi penale a acestuia intr-un caz de frauda de fonduri europene, transmite agentia de stiri CTK, citata de Reuters.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni absenta prim-ministrului Mihai Tudose din plenul Parlamentului la cititrea motiunii de cenzura depusa de PNL, spunand ca seful Guvernului are ”obrazul gros”. ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse diplomatice citate…

- „In timpul Mitingului va fi prezentata o sinteza a textului Moțiunii de Cenzura“, se arata intr-un comunicat de presa trimis de PNL Caras-Severin. In acelasi comunicat se afla si o sinteza a motiunii, in care se spune, printre multe altele, ca in mai puțin de un an, guvernarea PSD-ALDE a…

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat ca titlul motiunii de cenzura depusa de PNL - „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”- i se pare ridicol si ca asocierea dintre categorii sociale, reprezentari politice si ciuma “nu face decat sa ne aduca aminte de acea recuzita de natura…

- Liberalii au anuntat ca vor initia impreuna cu parlamentarii USR motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose. Initiatorii poarta negocieri cu toate formatiunile parlamentare, mai putin cu PSD, pentru sustinerea motiunii. PMP a anuntat ca va vota motiunea, cu unele rezerve, iar deputatii neafiliati…

- Opoziția, dezbinata in privința inițierii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Tudose. PMP ii acuza pe liberali ca nu i-au contactat și vor ca Opoziția sa vina cu o alternativa de premier. In replica, PNL, prin vocea Ralucai Turcan spune ca moțiunea este doar la stadiul redactarii textului și ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni seara, ca formatiunea sa a stabilit persoanele care ar urma sa negocieze cu celelate partide sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Tudose.

- Sanctiunile sunt impuse in contextul in care situatia politica din Venezuela s-a transformat in haos in urma mai multor incercari esuate de dialog intre Administratia presedintelui Nicolas Maduro si opozitie. Pe langa embargoul asupra armelor, decizia UE stabileste cadrul legal pentru sanctionarea…

- Vicepreședintele PNL Cristian Bușoi face apel la Opoziție inaintea depunerii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului PSD."In primul rand, obiectivul strategic al moțiunii este un semnal puternic de oprire a politicilor economice ale Guvernului Dragnea-Tudose. Obiectivul politic maximal care…

- Guvernul spaniol a anuntat, sambata, ca nu se va opune participarii lui Carles Puigdemont la alegerile regionale din decembrie, purtatorul de cuvant al executivului afirmand, pentru Reuters TV, ca daca fostul lider catalan vrea sa continue in politica, ceea ce are dreptul sa faca, ar trebui sa se…

- Parlamentul de la Barcelona a votat, vineri, o declaratie prin care declara independenta regiunii Catalonia fata de Spania. Decizia a fost luata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva si doua abtineri. Deputatii catalani care se impotrivesc independentei au iesit din sala si nu au participat la vot, relateaza…

- Peste 4000 de lucratori din intreaga Bulgarie, statul cel mai sarac din Uniunea Europeana, s-au adunat vineri la Sofia pentru a cere salarii mai mari, relateaza dpa și Reuters. Intre manifestanți s-au numarat atat medici, cat și mineri și funcționari publici. Protestatarii s-au adunat în…

- Un purtator de cuvant al Ciudadanos, principala formatiune de opozitie in Parlamentul catalan, a rupt in bucati un exemplar al rezolutiei separatiste in vederea declararii independensei regiunii fata de Spania, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Carlos Carrizosa, un purtator…