Guvernul de la Londra a publicat documentul referitor la planurile privind Brexit Guvernul britanic a publicat miercuri seara documentul referitor la planurile privind ieșirea Marii Britanii din UE, în care avertizeaza ca un Brexit fara acord va duce la reducerea proviziilor medicale și creșterea prețurilor la alimente, relateaza CNN și BBC. Documentul a fost publicat dupa ce Parlamentul a votat luni în favoarea unei moțiuni ce obliga Guvernul de la Londra sa dea publicitații toate documentele privind decizia de prorogare a Parlamentul britanic și referitoare la planurile privind retragerea Marii Britanii din UE fara un acord, citeaza Mediafax. Cu toate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

