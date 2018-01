Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon declara ca Guvernul Moldovei in frunte cu Pavel Filip a comis un act contrar voinței poporului atunci cand a susținut avizul pozitiv privind introducerea in Constitutie a amendamentelor cu privire la orientarea proeuropeana a Republicii Moldova.

- Includerea obiectivului de integrare europeana in Constitutie este tot mai aproape de a deveni realitate. Proiectul de modificare a Legii Supreme a primit avizul Guvernului, dar si a Comisiei de Securitate a Parlamentului.

- Cabinetul de ministri a dat aviz pozitiv miercuri, 31 ianuarie, initiativei legislative de completare a Constitutiei prin reliefarea aspiratiilor de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european.

- Ca sa-și cumpere casa, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost nevoit sa contracteze un imprumut bancar, iar parinții il ajuta sa achite ratele lunare. In același timp, acest președinte iși permite suspect de multe acte de binefacere. Numai saptamana aceasta s-a anunțat public ca a donat…

- Consultarile pentru care a fost rechemat ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusa, Andrei Neguța ,„pot dura”. Nu exista o data limita stabilita pentru revenirea diplomatului la Moscova, transmite deschide.md Într-o solicitare oficiala catre Ministerului Afacerilor…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md.

- Jurnalistei ruse Irada Zeinalova i s-a interzis marti seara intrarea in Republica Moldova, iar presedintele Igor Dodon a criticat dur aceasta decizie a autoritatilor din Chisinau pe motiv ca afecteaza relatiile cu Rusia, relateaza Tass si Unimedia.

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova, a decis, vineri, suspendarea temporara a lui Igor Dodon pentru refuzul repetat de a promulga legea ”antipropaganda”, iar presedintele Parlamentului sau prim-ministrul urmeaza sa promulge aceasta lege, relateaza Unimedia.info.

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.

- Pașapoartele pe care le vor solicita cetațenii moldoveni vor avea un nou design, dar și un grad de securitate mai înalt. Directorul Agenției Servicii Publice, Serghei Railean, a declarat pentru IPN ca pașapoartele de tip nou vor fi eliberate imediat dupa epuizarea stocului curent, estimat…

- Seful Delegatiei UE la Chisinau, Peter Michalko, sustine ca in niciun acord incheiat cu UE Republica Moldova nu si-a luat angajamentul de a introduce in Legea Suprema a tarii vectorul integrarii europene, informeaza NOI.md. Oficialul european a menționat acest fapt in cadrul unui interviu pentru newsmaker.md.…

- Parlamentul e la Chisinau a revotat vineri, 22 decembrie, legea ce interzice emisiunile politico-analitice rusesti in Republica Moldova, dupa ce legea a fost trimisa spre examinare Legislativului de catre Igor Dodon. Seful statului a refuzat sa promulge legea in primul caz, insa va fi obligat de Constitutie…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, James Pettit, a declarat ca Moldova ar trebui sa adopte noua legislație care sa contracareze dezinformarea rusa și sa sporeasca independența mass-media, scrie Balkaninsight, scrie paginaderusia.ro Pettit susține ca propaganda ruseasca și controlul politic intern…

- Intr-o postare pe rețelele de socializare, președintelele Republicii Moldova, Igor Dodon s-a declarat indignat si a calificat decizia Ministerului Afacerilor Externe drept o provocare a Guvernului.

- Andrei Bivol, avocatul fostului șef de stat Traian Basescu, cel care il reprezinta pe oficialul roman in dosarul privind retragerea cetateniei moldovenesti de catre Igor Dodon, a declarat ca Traian Basescu si-ar dori sa participe in parlamentarele de la Chisinau. Potrivit adevarul.ro acest lucru ar…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- Guvernul de la Chisinau a avizat miercuri, 13 decembrie, inițiativa legislativa de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova referitoare la denumirea oficiala a limbii. Proiectul prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca, funcționand pe baza grafiei latine” cu „limba romana”.…

- Institutul de Arbitraj de pe lânga Camera de Comerț din Stockholm, Suedia, a dat câștig de cauza Moldovei în litigiul cu firmele Evrobalt si Kompozit. Reclamanții urmeaza sa achite Republicii Moldova aproape un milion de euro, inclusiv cheltuieli de judecata. Anunțul l-a facut…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis ca legislativul poate adopta proiectul de modificare a Constitutiei, pentru ca integrarea europeana sa devina orientarea strategica a Republicii Moldova. Proiectul este criticat de socialisti si de comunisti, precum si de presedintele pro-rus Igor Dodon.…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) condamna avizul pozitiv al Curtii Constitutionale, prin care se ofera posibilitatea ca deputatii sa introduca in Legea Suprema sintagma „Orientarea strategica a Republicii Moldova este integrarea europeana”. Acestia sustin ca o asemenea modificare…

- Igor Dodon se arata nemultumit de avizul pozitiv al Curtii Constitutionale (CC) de la Chisinau pe marginea proiectului de lege de modificare a Constitutiei, prin care deputatii vor sa introduca in Legea Suprema sintagma „integrare europeana” ca vector de dezvoltare extern al tarii.

- Curtea Constituționala (CC) a dat astazi aviz pozitiv la inițiativa semnata de 36 de deputați prin care se propune introducerea sintagmei „integrare europeana” in Constituția R. Moldova. Magistrații CC au stabilit ca orientarea R. Moldova spre spațiul valoric european este „un element definitoriu al…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana nu este preocupata de soarta Republicii Moldova, adaugând ca guvernele proeuropene care au fost la putere la Chisinau au ”mimat” ca urmaresc integrarea europeana a tarii, relateaza Unimedia.info.…

- Potrivit lui Dodon, dezamagirea europenilor fața de Chișinau e constanta, iar șansele Republicii Moldova de a se integra in UE sunt egale cu zero in urmatoarele decenii. In opinia sa, se adeverește faptul ca pana acum guvernarile proeuropene au promovat o 'geopolitica a iluziilor'.In mesajul…

- Guvernarile pro-europene, care s-au perindat in ultimii ani la conducerea țarii, au mimat Integrarea Europeana, iar acum UE nu este preocupata de soarta Republicii Moldova. La aceste concluzii a ajuns președintele Igor Dodon in urma Summitului Parteneriatului Estic, care a avut loc la Bruxelles.

- Romania sustine total parcursul european al R. Moldova si incurajeaza Guvernul de la Chișinau sa continue realizarea reformelor care au scop modernizarea statului si cresterea calitatii nivelului de viata al cetatenilor Republicii Moldova, i-a transmis astazi, la Bruxelles, președintele Romaniei Klaus…

- Aflat la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, organizat la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu omologul sau ucrainean, Petro Poroșenko „Am avut o întâlnire bilaterala. Am pus imediat în discuție tema învațamântului…

- Cei doi reprezentanți ai PMP l-au insoțit pe liderul lor de partid, Traian Basescu, la Chișinau, in week-endul trecut și au reușit sa provoace aici un adevarat incident diplomatic. Pur și simplu, au greșit coloana oficiala și, in loc sa mearga dupa Basescu, s-au alaturat coloanei președintelui Republicii…

- Guvernul de la Chisinau vrea sa ofere un ”statut special” regiunii Transnistria, daca aceasta ar ramâne parte componenta a Republicii Moldova, în contextul în care si presedintele Igor Dodon s-a declarat favorabil acestei initiative, relateaza Unimedia.info. …

- Eșecul rușinos al binomului PSRM-PD in cadrul referendumului de duminica din capitala a demonstrat nevoia unei schimbari politice, atat in Chișinau cat și in restul Republicii Moldova. Mimarea democrației și suportul reciproc al PSRM-PD in eliminarea cetațenilor din actul decizional, a fost taxat prin…

- Relatiile moldo-poloneze si posibilitatile de dezvoltare a acestora au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip si noul Ambasador al Republicii Polonia in tara noastra, Bartlomiej Zdaniuk.

- Fracțiunea parlamentara a Partidului Socialiștilor a gasit 11 deputați care vor ajuta la blocarea modificarii in Constituție a denumirii limbii de stat din moldoveneasca in romana. Anunțul a fost facut de catre președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat ziarului rus „Nezavisimaia…

- Un deputat moldovean din partidul lui Igor Dodon, Elena Hrenova, le-a spus jurnaliștilor moldoveni ca va vota impotriva proiectului de modificare a Constituției și introducere a limbei romane ca limba oficiala in Republica Moldova deoarece ”limba moldoveneasca a aparut inaintea limbii romane”, scrie…