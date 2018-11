Guvernul de la Budapesta a confirmat miercuri ca fostul prim-ministru macedonean Nikola Gruevski a cerut azil in Ungaria, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al biroului de presa al premierului Viktor Orban. ''Nikola Gruevski a prezentat o cerere de azil autoritatilor ungare competente'', a informat biroul premierului Orban. Gruevski anuntase marti pe Facebook ca se afla la Budapesta si ca a cerut azil politic in Ungaria. ''Biroul pentru Imigratie si Azil va intreprinde procedura de examinare a cererii de azil in acord atat cu legea ungara, cat si cu dreptul international'',…